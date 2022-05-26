Виверження підводного вулкана видно із космосу – NASA опублікували знімки "Акули"

Виверження вулкана Кавачі на прізвисько Sharkcano, що означає "акула", відобразив супутник Landsat 9. На знімку видно, як оточує вулкан шлейф знебарвленої води

Виверження підводного вулкана на прізвисько Акула видно з космосу - NASA опублікували знімки

Знебарвлена вода видно з космосу в зоні навколо вулкана, що вивергається Кавачі на Соломонових островах, тихоокеанській острівній державі на схід від Папуа-Нової Гвінеї. Знімки зроблено супутником NASA – апаратом Landsat 9.

Також NASA заявили, що надсилають людей на Марс. Незвичайне прізвисько "sharkcano" вулкан отримав на знак поваги до двох видів акул Соломонових островів. І хоча оточує підводний вулкан перегріта, кисла вода, акули цілком у ній добре почуваються .

Реклама

За даними Земної обсерваторії НАСА, Кавачі знаходиться серед тектонічно активного регіону і недалеко від сейсмічної зони приблизно за 18 миль (30 км) на південний захід. Лава вулкана може варіюватися від базальтової (багатої магнієм і залізом) до андезитової, багатшої на кремнезем. Проте навіть у таких суворих умовах є життя.

Перегріта кисла вода зазвичай містить тверді частинки, фрагменти вулканічних порід і сірку, – додали в Земній обсерваторії НАСА. Дослідники також виявили там мікробів, які харчуються сіркою.

На цьому супутниковому знімку Шлейф знебарвленої води оточує вулкан Кавачі на Соломонових островах

Реклама

Вулкан знаходиться в майже безперервному виверженні з моменту його першої зареєстрованої активності у 1939 році і відомий тим, що створює тимчасові острови уламків, що змиваються океаном. За словами НАСА, жителі поблизу часто бачать пару та попіл.

Також ми писали, що астероїд розміром з 4 гігантських хмарочосів мчить до Землі – Які прогнози астрономів.