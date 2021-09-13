Техно
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Техно

Вибране в Instagram: в популярній мережі може з'явитися корисна функція

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
13 вересня, 09:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Instagram працює над функцією "Вибране" для свого застосування для iOS. Вона дозволить користувачам встановлювати пріоритет облікових записів, які будуть частіше з'являтися в стрічці
Instagram тестує нову функцію
Instagram тестує нову функцію / Фото: REUTERS

Зараз користувачі Instagram покладаються на алгоритм Facebook, який залежить від багатьох факторів, в тому числі від того, наскільки популярна публікація в цілому і як часто користувач взаємодіє з певним обліковим записом.

Це потенційно може привести до того, що користувачі упустять корисний до перегляду контент в облікових записах, які вони рідко перевіряють, пише appleinsider.com.

Реклама

При вивченні додатка мобільний розробник Алессандро Палуцці опублікував в Twitter функцію "Вибране", яка дозволяє користувачам відмічати певні облікові записи як свої улюблені.

Будь-які облікові записи, додані до вибраного, будуть відображатися вище в стрічці, незалежно від їхньої популярності або інших сигналів, які використовуються алгоритмом.

Користувачі зможуть створювати список обраних облікових записів, який буде видно тільки їм. При цьому, люди, які включені до списку вибраного або видалені з нього, не будуть проінформовані про це.

Реклама

Втім, поки неясно, коли Instagram представить цю функцію і чи запустить її взагалі. Раніше ми писали, що Instagram тестує обмежувач образливих коментарів – функцію Limits.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Новини про технології та гаджети
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Більше новин
Хости з майбутнього
Мули
Несподівані події, які не тільки лежать за межами наших знань, а й за межами нашого розуміння того, як влаштованіий світ
Просвіщатися
Автомобільний горосокоп
Яке ти авто?
Дізнатись
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Найпопулярніші в Україні

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го покоління)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти