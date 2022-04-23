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Iphone тепер поза законом: у Європі прийняли єдиний роз'єм для смартфонів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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23 квітня, 14:32
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Apple доведеться міняти свої "айфони", якщо вони хочуть продовжити продавати їх у Європі
В Європі буде один вид зарядного пристрою
В Європі буде один вид зарядного пристрою / Фото: google.com

Члени Європарламенту підтримали стандартний зарядний пристрій для портативних електронних пристроїв.

Мобільні телефони, планшети, цифрові камери, навушники та гарнітури, портативні ігрові приставки та портативні колонки, що заряджаються через кабель, повинні бути оснащені портом USB Type-C, незалежно від виробника.

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Нові правила гарантують, що споживачам більше не знадобиться новий зарядний пристрій та кабель щоразу, коли вони купують новий пристрій, і вони можуть використовувати один зарядний пристрій для всіх своїх електронних гаджетів.

Винятки будуть застосовуватися тільки до пристроїв, які занадто малі для того, щоб мати порт USB Type-C, таким як смарт-годинник, трекери здоров'я та деяке спортивне обладнання, повідомляється на europarl.europa.eu.

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На думку чиновників, це дозволить знизити кількість електронних відходів і зробить використання різних мобільних телефонів, планшетів та цифрових камер зручнішим.

Найбільше це нововведення торкнеться техніки Apple, де як роз'єм для заряджання використовується порт Lightning. Компанія була проти прийняття закону, адже він позбавляє її чималих доходів.

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Однак після ухвалення закону Apple не зможе продавати свою техніку в Європі. Тому, якщо вони не хочуть втратити європейський ринок, доведеться змінити конструкцію гаджетів. Тим більше що цього хочуть самі користувачі.

Раніше ми писали, що студент замінив порт Lightning в iPhone на роз'єм USB-C, а потім продав його за 86 тисяч доларів

Олександр Трикіша
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