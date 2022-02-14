Інженери зібрали електросамокат-позашляховик

Автовиробник Jeep та виробник самокатів Razor створили електротранспорт для їзди бездоріжжям

Позашляховик-самокат буде повільним, зате їздить стежками

Jeep та Razor представили новий спільний електросамокат. Він має спеціальні колеса, розраховані на поїздки бездоріжжям.

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Електросамокат RX200 має середній показник швидкості – 19 км/год. Однією повною зарядкою акумулятора вистачить на 40 хвилин їзди, пише Engadget.

Стиль, схожий на джип може отримати щось грубіше, ніж звичайні електронні скутери. Ціна питання – 499 доларів. Електронний велосипед Jeep, для порівняння, коштує 5899 доларів.

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Електросамокат має заднє дискове гальмо і подвійні фари, встановлені на кермі, та представлений в оливково-сірому кольорі.

Це не найшвидша машина у своєму роді, але поєднання широкої конструкції з надувними пневматичними шинами обіцяє зручну та чіпку їзду стежками.

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