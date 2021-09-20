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Інсайдер розкрив дату виходу складного iPhone

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
20 вересня, 21:26
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Відомий аналітик Apple Мінг-Чі Куо прогнозує, що підекранний Touch ID з'явиться в 2023 році. А через рік ми можемо побачити і складний iPhone
Apple веде розробку революційного iPhone 15
Apple веде розробку революційного iPhone 15 / Фото: REUTERS

Раніше очікувалося, що ці технології з'являться вже в 2022 році і будуть доступні в 14-й моделі айфона. Куо пояснює річний промах з Touch ID під дисплеєм і складного iPhone нижчим прогресом в розробці, ніж очікувалося.

Також аналітик повідомив про новий і більш доступний 6,7-дюймовий iPhone. Зараз таку діагональ має тільки топова версія Pro Max. Характеристики новинки, ціни і відмінності IPhone 13 від IPhone 12.

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Перші відомості про концепцію складного iPhone Куо опублікував в травні 2021 року. У той час він повідомляв, що перший складаний iPhone буде мати 8-дюймовий дисплей QHD+, пише appleinsider.com.

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Передбачалося, що дисплей буде мати дозвіл 3200x1800 пікселів. Якщо звіт точний, це панель з більш високою роздільною здатністю, ніж 7,3-дюймовий екран QXGA+ Samsung Fold зі співвідношенням сторін 16:9.

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Спочатку Куо сказав, що Apple зробить від 15 до 20 мільйонів складних iPhone в 2023 році. Однак в останньому звіті Куо вважає, що він буде готовий восени 2024 року.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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