Інсайдер розкрив дату виходу складного iPhone

Відомий аналітик Apple Мінг-Чі Куо прогнозує, що підекранний Touch ID з'явиться в 2023 році. А через рік ми можемо побачити і складний iPhone

Apple веде розробку революційного iPhone 15 / Фото: REUTERS

Раніше очікувалося, що ці технології з'являться вже в 2022 році і будуть доступні в 14-й моделі айфона. Куо пояснює річний промах з Touch ID під дисплеєм і складного iPhone нижчим прогресом в розробці, ніж очікувалося.

Також аналітик повідомив про новий і більш доступний 6,7-дюймовий iPhone. Зараз таку діагональ має тільки топова версія Pro Max. Характеристики новинки, ціни і відмінності IPhone 13 від IPhone 12.

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Перші відомості про концепцію складного iPhone Куо опублікував в травні 2021 року. У той час він повідомляв, що перший складаний iPhone буде мати 8-дюймовий дисплей QHD+, пише appleinsider.com.

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Передбачалося, що дисплей буде мати дозвіл 3200x1800 пікселів. Якщо звіт точний, це панель з більш високою роздільною здатністю, ніж 7,3-дюймовий екран QXGA+ Samsung Fold зі співвідношенням сторін 16:9.

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Спочатку Куо сказав, що Apple зробить від 15 до 20 мільйонів складних iPhone в 2023 році. Однак в останньому звіті Куо вважає, що він буде готовий восени 2024 року.