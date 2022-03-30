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Ілон Маск допомагає Росії націлюватися на Україну: несподіване звинувачення

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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30 березня, 14:48
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Декілька вчених виступили зі звинуваченням у бік американського мільярдера, який допомагає Україні у війні з Росією
Обладнання Starlink може привернути увагу окупанта
Обладнання Starlink може привернути увагу окупанта / Фото: Колаж: Сьогодні

Маск надав нашій країні обладнання для супутникового інтернету Starlink, яке використовують навіть українські військові, щоб знищувати російські танки.

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Але саме в цьому вбачають загрозу вчені. Справа в тому, що самі по собі супутникові тарілки Starlink можуть стати ціллю окупанта і навіть допомогти наводитись на цілі, повідомляє express.co.uk.

При цьому якось приховати тарілку від сторонніх очей неможливо, адже при цьому будуть створюватися перешкоди сигналу.

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"Він знає, що тарілка Starlink не може бути візуально замаскована через її природу, але якимось чином написав у Twitter, що це те, що мають робити люди в Україні", – критикує Маска викладач комп'ютерних наук у Каліфорнійському університеті у Берклі Ніколас Уівер.

Ілон Маск надав Україні доступ до Starlink
Ілон Маск надав Україні доступ до Starlink

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Джон Скотт-Рейлтон із проекту Citizen Lab Університету Торонто також пояснив, чому супутники Маска можуть бути вразливими.

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"Якби у Росії був би в повітрі відповідний літак радіоелектронної боротьби, вони могли б легко виявити та ідентифікувати передавач. Літак може буквально вказати, де на землі знаходиться тарілка Starlink", – вважає вчений.

Навіть сам Маск якийсь час тому заявив, що його обладнання потрібно використовувати обережно, адже система ще не використовувалася у військових умовах. Є ймовірність, що передачі між наземними приймачами та супутниками можуть стати маяками для повітряних ударів.

"Важливе попередження: Starlink – єдина неросійська система зв'язку, яка досі працює в деяких частинах України, тому висока ймовірність того, що вона стане ціллю. Будь ласка, використовуйте з обережністю", – написав раніше Маск.

Олександр Трикіша
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