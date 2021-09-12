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Найгірші смартфони 2021 року за версією користувачів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
12 вересня, 10:50
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Зараз на ринку настільки багато різних моделей смартфонів, що будь-який споживач може вибрати собі до смаку і потребам. Однак не всі вони відповідають очікуванням
Найгірші смартфони 2021 року
Найгірші смартфони 2021 року

Раніше ми приводили рейтинг кращих камерофонів в 2021 році, а тепер прийшов час розібратися, які смартфони користувачі вважають найгіршими.

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Антирейтинг склало видання itechua.com, керуючись відгуками незадоволених покупців.

№3 – OPPO A54

У OPPO багато класних смартфонів, але віднести до їхнього числа A54 ми не можемо при бажанні. Гаджет оснащений доісторичним процесором Helio P35, який насилу тягне базові завдання, а також нікудишньою камерою на 13+2+2 МП, яка погано знімає навіть в ідеальних умовах.

Ну і наостанок 6.51-дюймовий дисплей тут має роздільну здатність HD+, тому користувачеві доведеться миритися з "пухкою" картинкою. На тлі того, що пропонують конкуренти за ці гроші – це просто смішно. Вартість моделі в Україні 5222 (4/64 ГБ) і 6499 грн (4/128ГБ).

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№2 – Samsung Galaxy M32

Останнім часом корейці стабільно випускають класні телефони, але M32 – провальний пристрій. По факту це просто перейменований Galaxy A32, який коштує трохи дорожче, але пропонує точно такий же функціонал. До речі, вчора Samsung представив нову бюджетну модель смартфона Galaxy M22.

Смартфон комплектується 6.4-дюймовим дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц, процесором Helio G80, встановленим в копійчаному Redmi 9, а також квадрокамерою 64+8+2+2 МП. За автономність відповідає акумулятор ємністю 5000 мАг, якого вистачає на пару днів роботи без підзарядки. Так, круто, але не настільки, щоб за апарат віддати 6799 грн (6/128 ГБ).

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№1 – Nokia X20

Цього літа популярний бренд представив модель X20. Правда, не зовсім зрозуміло, чим фіни думали. Гаджет з ціною в більш ніж 10 000 гривень (8/128 ГБ) оснастили бюджетним процесором Snapdragon 480 5G і 6.67-дюймовим екраном. У останнього немає ні підвищеної частоти поновлення, ні підтримки HDR10+, а виконаний він за технологією IPS.

Інша ахіллесова п'ята девайса – акумулятор ємністю всього 4470 мАг. За сучасними мірками це дуже мало, особливо, якщо мати на увазі ціну гаджета. Багато виробників компенсують подібне швидкістю зарядки, але і тут в X20 просадка – всього 18 Вт. Останній момент – смартфон вийшов просто величезним 168.9x79.7x9.1 мм і важить до 220 грам.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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