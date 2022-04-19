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Google не відкривав доступу до секретних військових об'єктів РФ – заява компанії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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19 квітня, 12:57
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Зображення військових об'єктів Росії є справжніми, але, за словами компанії, вони були доступні ще до початку війни
Google заявив, що російські військові об'єкти були розсекречені ще до війни
Google заявив, що російські військові об'єкти були розсекречені ще до війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора в Мережі обговорювали докладні знімки військових об'єктів Росії, які нібито Google перестав ховати на своїх картах.

Але в американській компанії запевнили, що зображення були доступні на картах Google задовго до війни в Україні.

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"Ми не вносили жодних змін до наших супутникових знімків у Росії", – повідомила представник Google Женев'єв Парк, яку цитує theverge.com.

Google часто розмиває свої карти потенційно важливих областей, включаючи військові об'єкти. На Wikipedia навіть є перелік таких місць.

Ось як це виглядає:

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Більше того, військові використовують зовсім інші супутникові знімки для своєї розвідки, тому зображення Google будуть корисні хіба що для задоволення власного інтересу. До речі, напередодні США запустили в космос шпигунський супутник.

Що, втім, не заважає вивчити військові локації Росії:

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Раніше ми писали, що компанія, яка працює на розвідку США, запустить нові супутники для стеження за Україною. За допомогою супутникових знімків відстежують переміщення російської армії та оцінюють збитки від війни.

Олександр Трикіша
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