Google не відкривав доступу до секретних військових об'єктів РФ – заява компанії

Вчора в Мережі обговорювали докладні знімки військових об'єктів Росії, які нібито Google перестав ховати на своїх картах.
Але в американській компанії запевнили, що зображення були доступні на картах Google задовго до війни в Україні.
"Ми не вносили жодних змін до наших супутникових знімків у Росії", – повідомила представник Google Женев'єв Парк, яку цитує theverge.com.
Google часто розмиває свої карти потенційно важливих областей, включаючи військові об'єкти. На Wikipedia навіть є перелік таких місць.
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Ось як це виглядає:
Більше того, військові використовують зовсім інші супутникові знімки для своєї розвідки, тому зображення Google будуть корисні хіба що для задоволення власного інтересу. До речі, напередодні США запустили в космос шпигунський супутник.
Що, втім, не заважає вивчити військові локації Росії:
Раніше ми писали, що компанія, яка працює на розвідку США, запустить нові супутники для стеження за Україною. За допомогою супутникових знімків відстежують переміщення російської армії та оцінюють збитки від війни.