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Глобальне потепління залишить світ без Олімпійських ігор

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
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18 січня, 21:26
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Зміна клімату обмежить місця проведення зимових Олімпійських ігор. Наслідки глобального потепління вже зараз відчувають спортсмени
Зимові Олімпіади не буде де проводити
Зимові Олімпіади не буде де проводити / Фото: REUTERS

Якщо глобальні викиди парникових газів не будуть різко скорочені, лише одне з 21 міст, які раніше приймали зимові Олімпійські ігри, зможе забезпечити необхідні умови до кінця століття.

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Якщо ж показників викидів Паризької угоди щодо клімату буде досягнуто, кількість приймаючих міст зросте до восьми.

Не всі міста матимуть змогу приймати зимові Олімпійські ігри. Фото: Reuters

Під час проведення дослідження вчені розглянули історичні дані про клімат з 1920-х років до наших днів, а також сценарії майбутніх змін клімату на 2050-ті та 2080-ті роки, пише phys.org.

Вони також опитали спортсменів та тренерів і виявили, що 89% вважають, що зміна погодних умов впливає на умови змагань, а 94% побоюються, що зміна клімату вплине на майбутній розвиток їхнього спорту.

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Зміни клімату спричиняють серйозні наслідки. Фото: Reuters

Вчені вирахували, що середня денна температура у лютому у містах-організаторах неухильно зростає. Якщо на Іграх у 1920-1950-х роках зростання становило 0,4 °C, то в XXI столітті це вже 6,3 °C, зокрема і на майбутніх іграх у Пекіні.

Раніше ми писали, що Ібіца та Майорка можуть зникнути з карти Землі. Вчені-кліматологи попереджають, що до 65% чудових пляжів на Балеарських островах можуть бути втрачені.

Але є і зворотний процес – на Землі з'явився новий острів після виверження вулкана. Потужне підводне виверження вулкана біля острівної держави Тонга у Тихому океані не минуло безслідно.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні Більше статей автора
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