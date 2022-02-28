Геній у жіночих панчохах так і не побачив свого тріумфу – історія дня за хвилину

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28 лютого, 00:05
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Цього дня 87 років тому американець Воллес Карозерс синтезував перше у світі синтетичне волокно – нейлон...
Уоллес Карозерс вигадав нейлон
Уоллес Карозерс вигадав нейлон / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще до закінчення навчання Карозерс запропонували місце викладача хімії. Чим не вища оцінка можливостей? Але він жадав винаходити. І, змінивши кілька місць докладання зусиль, потрапив до американської корпорації "Дюпон де Немур".

Тут зосередився – крок у незвідану область! – На поліамідах. Незабаром вдалося встановити, що з деяких з них, розплавивши, легко тягнути нитки. Нове волокно стало першим у світі штучного походження, яке назвали нейлоном.

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Це була четверта текстильна революція за більш ніж 4000 років: мерсеризована бавовна – синтетичні барвники – віскоза – нейлон. Останній відрізнявся міцністю, пружністю, еластичністю, легко прався, швидко сох, не м'явся, фарбувався в будь-який колір.

"Вихід у люди" – 1939 рік: нейлонові панчохи ("міцність сталі і тонкість павутини"), викликали фурор. Продажі обчислювалися десятками мільйонів пар.

Далі диво-волокно підкорило інші галузі, множачи доходи фірми та славу Карозерс, що одержав до кінця життя понад півсотні патентів.

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А прапор на Місяці нейлоновий!

Так, нейлон стартував із панчіх. Але далі сфера його застосування зростала у геометричній прогресії. Мабуть, нині легше назвати галузь, де вона не застосовується.

Навскидку: хірургічні нитки, оббивний матеріал для автомобілів, баскетбольні кошики, килимові покриття, рибальські снасті, оправи для окулярів, струни для музичних інструментів та тенісних ракеток, зубні щітки.

Мілітарі: військова форма, рятувальні жилети, парашути, намети,

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Гардероб: вітровки, парасольки, сорочки, шкарпетки, покривала, спідня білизна, купальні речі.

Нейлон побував навіть на Місяці. Американський прапор, встановлений Нілом Армстронгом на супутнику Землі у 1969 році, був виготовлений із цієї полімерної тканини. Та й скафандри не обійшлися без неї.

Капсула з отрутою на ланцюжку годинника

З юних років Уоллес – старший із чотирьох дітей – страждав від нападів депресії. А ще часто говорив про смерть. Слідкував за статистикою самогубств хіміків.

Особливо ситуація загострилася на початку 1930-х – розпал досліджень, що призвели до відкриття нейлону.

1934-го Карозерс добровільно звернувся до психіатричного центру, де пройшов курс лікування.

Через два роки – черговий візит до лікарів та місяць на лікарняному ліжку. Ніяких спеціальних зрушень. Більше того, "депресія розвинулася до суїцидального рівня".

Втім, і раніше вчений говорив друзям, що вже давно носить із собою ціаністий калій. А співавтору винаходу Джуліану Хіллу навіть демонстрував капсулу на ланцюжку годинника.

Відпочинок на самоті на озері.

Періодична поява на роботі.

29 квітня 1937 р., пішовши напередодні зі служби та знявши номер у готелі, розчинив отруту в лимонному соку (кисле середовище активізує всмоктування) і прийняв його. Великого вченого не стало.

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Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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