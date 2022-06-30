Федерали проти TikTok – чому застосунок хочуть видалити з платформ Apple і Google

FCC закликали директора Apple Тіма кука та гендиректора Google Сундару Пічаї видалити TikTok зі своїх магазинів додатків, нібито соцмережа загрожує нацбезпеці США

Комісар FCC Брендан Карр закликав Apple і Google видалити TikTok зі своїх магазинів програм

Представник FCC федеральної комісії зв'язку США, закликав Apple і Google видалити TikTok зі своїх магазинів додатків, порівнявши популярну платформу соціальних мереж з "вовком у овечій шкурі"

Також ми писали, що Airbnb назавжди заборонили вечірки. Брендан Карр, високопоставлений республіканський уповноважений FCC, написав листа генеральному директору Apple Тіму Куку та генеральному директору Google Сундару Пічаї.

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У відкритому листі він закликав компанії заборонити TikTok на їхніх відповідних торгових майданчиках програм, тому що він "збирає безліч конфіденційних даних" від користувачів із США. У листі Карра багато посилань на нещодавній звіт BuzzFeed, в якому йдеться про те, що співробітники TikTok у Китаї нібито мали широкий доступ до даних користувачів у США.

Звіт, складений із заяв дев'яти окремих співробітників TikTok, показав, що китайські інженери мали доступ до даних користувачів США. У твіті нещодавно Карр написав, що відеофункції додатку – це просто його "овеча шкірка".

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У твіті нещодавно Карр написав, що відеофункції програми — це просто його "овеча шкірка"

Очевидно, посилаючись на червневий звіт, комісар написав, що TikTok збирає "все, від історії пошуку та переглядів до шаблонів натискань клавіш та біометричних ідентифікаторів, включаючи відбитки обличчя та голоси".

Очевидно, що TikTok є неприйнятною загрозою національній безпеці через широкий збір даних у поєднанні з явно неконтрольованим доступом Пекіна до цих конфіденційних даних, – йдеться в листі Карра, – Тому я прошу вас застосувати простий текст політик вашого магазину додатків до TikTok і видалити його з ваших магазинів програм за недотримання цих умов.

Це не вперше, коли TikTok перебуває в немилості у США. Ще в 2020 році екс-президент Дональд Трамп підписав розпорядження, яке вимагає, щоб ByteDance відокремилася від TikTok під загрозою заборони в США. В той час Білий дім послався на міркування національної безпеки.

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