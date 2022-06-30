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Федерали проти TikTok – чому застосунок хочуть видалити з платформ Apple і Google

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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30 червня, 16:24
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FCC закликали директора Apple Тіма кука та гендиректора Google Сундару Пічаї видалити TikTok зі своїх магазинів додатків, нібито соцмережа загрожує нацбезпеці США
Комісар FCC Брендан Карр закликав Apple і Google видалити TikTok зі своїх магазинів програм
Комісар FCC Брендан Карр закликав Apple і Google видалити TikTok зі своїх магазинів програм

Представник FCC федеральної комісії зв'язку США, закликав Apple і Google видалити TikTok зі своїх магазинів додатків, порівнявши популярну платформу соціальних мереж з "вовком у овечій шкурі"

Також ми писали, що Airbnb назавжди заборонили вечірки. Брендан Карр, високопоставлений республіканський уповноважений FCC, написав листа генеральному директору Apple Тіму Куку та генеральному директору Google Сундару Пічаї.

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У відкритому листі він закликав компанії заборонити TikTok на їхніх відповідних торгових майданчиках програм, тому що він "збирає безліч конфіденційних даних" від користувачів із США. У листі Карра багато посилань на нещодавній звіт BuzzFeed, в якому йдеться про те, що співробітники TikTok у Китаї нібито мали широкий доступ до даних користувачів у США.

Звіт, складений із заяв дев'яти окремих співробітників TikTok, показав, що китайські інженери мали доступ до даних користувачів США. У твіті нещодавно Карр написав, що відеофункції додатку – це просто його "овеча шкірка".

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У твіті нещодавно Карр написав, що відеофункції програми — це просто його
У твіті нещодавно Карр написав, що відеофункції програми — це просто його "овеча шкірка"

Очевидно, посилаючись на червневий звіт, комісар написав, що TikTok збирає "все, від історії пошуку та переглядів до шаблонів натискань клавіш та біометричних ідентифікаторів, включаючи відбитки обличчя та голоси".

Очевидно, що TikTok є неприйнятною загрозою національній безпеці через широкий збір даних у поєднанні з явно неконтрольованим доступом Пекіна до цих конфіденційних даних, – йдеться в листі Карра, – Тому я прошу вас застосувати простий текст політик вашого магазину додатків до TikTok і видалити його з ваших магазинів програм за недотримання цих умов.

Це не вперше, коли TikTok перебуває в немилості у США. Ще в 2020 році екс-президент Дональд Трамп підписав розпорядження, яке вимагає, щоб ByteDance відокремилася від TikTok під загрозою заборони в США. В той час Білий дім послався на міркування національної безпеки.

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Також ми писали, що хакери вкрали 8 гігабайт даних противників абортів

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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Перше сонячне затемнення-2022
Як це було

У ніч із 30 квітня на 1 травня пройшло перше у 2020 році сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею

Але через особливу траєкторію Місяць не повністю закрив Сонце, надавши йому форми півмісяця.

Затемнення могли спостерігати тільки в Антарктиді, Південній Америці та в Тихому та Атлантичному океанах.

Наступне сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Тоді його можна буде побачити у Європі

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9 порад

Знайдіть старий працездатний телефон, який ви можете віддати на вимогу окупантів. Заховайте телефон, яким ви плануєте користуватися, у сухе тепле місце

Заряджайте телефон за будь-якої можливості. Тримайте зарядженими пауербанки. Увімкніть режим жорсткої економії енергії або режим енергозбереження

Завантажте файли та сторінки, необхідні для виживання, у пам'ять смартфону. Видаліть із пам'яті смартфона весь контент, який може зашкодити вам при затриманні окупантами

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Встановіть програми Повітряна тривога, TacticMedAid та Перша допомога. Завантажте вміст із них для офлайн доступу

Не розповсюджуйте інформацію з неофіційних джерел навіть від людей, яким ви довіряєте

Отримуйте дані про місцезнаходження рідних або передавайте свої за допомогою програми StarFind (для абонентів Київстар)

Збережіть на смартфоні та у хмарі копії документів (свої та рідних) - паспорти, свідоцтва про народження, ІПН. Зберігайте їх у секретних папках та альбомах

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