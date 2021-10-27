Facebook витратить 10 мільярдів доларів на підрозділ метавсесвіту

Facebook планує витратити щонайменше 10 мільярдів доларів цього року на Facebook Reality Labs, підрозділ метавсесвіту, якому доручено створювати обладнання, програмне забезпечення та контент для доповненої та віртуальної реальності.
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"Ми прагнемо втілити це довгострокове бачення в життя і розраховуємо збільшити наші інвестиції у наступні кілька років", – написала компанія у своєму звіті про прибутки та збитки за третій квартал.
Facebook розглядає AR (доповнена реальність) та VR (віртуальна реальність) як основу для наступного покоління соціальних мереж в Інтернеті. theverge.com.
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У липні генеральний директор Facebook Марк Цукерберг заявив, що майбутнє Facebook – це віртуальний метавсесвіт, всередині якої користувачі будуть жити, працювати та грати.
Нагадаємо, що Марк Цукерберг має намір перейменувати Facebook. Такий грандіозний ребрендинг пов'язаний із прагненням технологічного гіганта бути відомим у соціальних мережах.