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Facebook витратить 10 мільярдів доларів на підрозділ метавсесвіту

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
27 жовтня, 12:41
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Facebook виділить велику суму грошей для розвитку одного з підрозділів власного метавсесвіту, про який в останні місяці мріє Марк Цукерберг
Марк Цукергберг розвиває метавсесвіт Facebook
Марк Цукергберг розвиває метавсесвіт Facebook / Фото: REUTERS

Facebook планує витратити щонайменше 10 мільярдів доларів цього року на Facebook Reality Labs, підрозділ метавсесвіту, якому доручено створювати обладнання, програмне забезпечення та контент для доповненої та віртуальної реальності.

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"Ми прагнемо втілити це довгострокове бачення в життя і розраховуємо збільшити наші інвестиції у наступні кілька років", – написала компанія у своєму звіті про прибутки та збитки за третій квартал.

Facebook розглядає AR (доповнена реальність) та VR (віртуальна реальність) як основу для наступного покоління соціальних мереж в Інтернеті. theverge.com.

У липні генеральний директор Facebook Марк Цукерберг заявив, що майбутнє Facebook – це віртуальний метавсесвіт, всередині якої користувачі будуть жити, працювати та грати.

Нагадаємо, що Марк Цукерберг має намір перейменувати Facebook. Такий грандіозний ребрендинг пов'язаний із прагненням технологічного гіганта бути відомим у соціальних мережах.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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