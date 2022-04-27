Це станеться на 9 травня: повз Землю пронесеться величезний астероїд

А перед ним нашу планету відвідає ще один позаземний гість

До Землі летять зразу два астероїди / Фото: CNET

У четвер повз Землю пролетить масивний астероїд, ширина якого більш ніж у сім разів перевищує висоту Батьківщини-Мати у Києві. Але він буде не один, його супутник ще більший за розміром.

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Астероїд 418135 (2008 AG33) з передбачуваним розміром до 780 метрів пролетить повз Землю зі швидкістю 37 439 км/годину в четвер.

А 9 травня повз нашу планету пролетить ще один астероїд 467460 (2006 JF42), який має передбачуваний розмір до 860 метрів!

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Другий астероїд не просто перевищить за розміром свого попередника. Він також пролетить повз нашу планету швидше, зі швидкістю близько 40 679 км/год – це у 12 разів швидше, ніж куля дробовика.

Втім, хвилюватися нема чого – перший астероїд пролетить від Землі на відстані близько 3,2 млн км, а другий – понад 5,5 млн км, повідомляє newsweek.com.

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Як NASA визначає небезпеку астероїда

Астрономи вважають об'єкт, що зближується із Землею, загрозою, якщо він знаходиться в межах 7,4 млн км від планети і має діаметр щонайменше 140 метрів.

Якщо небесне тіло такої величини зіштовхнеться із Землею, воно може стерти з лиця землі міста та спустошити цілі регіони. Більші об'єкти – розміром 1 км і більше – можуть мати глобальні наслідки та призвести до масового вимирання

А Китай розробить космічну зброю для знищення небезпечних астероїдів. Випробувати нову зброю Китай має намір уже 2026 року.