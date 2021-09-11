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День народження Христини Пізанської. Хто вона така і чому Google присвятив їй дудл

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
11 вересня, 11:03
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Сьогодні, 11 вересня 2021 року минуло 675 років від дня народження Христини Пізанської
Google створив дудл про Христину Пізанську. Колаж: "Сьогодні"
Google створив дудл про Христину Пізанську. Колаж: "Сьогодні"

Сьогодні, 11 вересня, головна сторінка Google прикрашена новим тематичним дудлом на честь Крістіни Пізанської. Вона одна з перших жінок – професійних письменників, поетеса і автор ряду філософських трактатів про роль жінки в сім'ї та суспільстві.

На новому дудл зображена Христина Пізанська і логотип Google, який "росте" з її книги.

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Новий дудл від Google – про Христину Пізанську
Новий дудл від Google – про Христину Пізанську

Якщо натиснути на картинку, то пошуковик переходить на запит "Христина Пізанська" з безліччю статей, присвячених цій темі.

Хто така Христина Пізанська і чому їй присвятили дудл

Сьогодні, 11 вересня 2021 року минуло 675 років від дня народження Христини Пізанської. Пізанська – це перша професійна письменниця жіночого напряму. Вона складала вірші і була відомим філософом.

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Вона була знаковою особистістю при дворі французьких королів на рубежі XIV-XV століть, яка заробляла на життя самостійно і тільки професійною творчістю.

Пізанська опублікувала 10 томів поезії, а це 41 твір.

Більше про Христину Пізанську і дудл в її честь: дивіться у відео:

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Яке сьогодні свято

Яке народне і православне свято в українців 11 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? До того ж, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 11 вересня:

  • День українського кіно – щорічно відзначається у другу суботу вересня і в 2021 році відзначає свій 25-річний ювілей.
  • День фізкультури і спорту України – ще одне національне професійне свято, яке припадає на другу суботу вересня, починаючи з 1994 року.
  • День патріота – шанується в Америці в пам'ять про загиблих після терактів у 2001 році в Нью-Йорку та Вашингтоні.

Нагадаємо, що раніше Франція оштрафувала Google на 500 млн євро. Пошуковий гігант не виконав наказ про укладення договору з інтернет-виданнями щодо використання їх новинного контенту.

А так же нагадаємо, що екс-президент подав колективний позов до трьох IT-гігантам Америки.

Артем Гавриленко
Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші

У медіа з 2019 року. Пишу про бізнес і фінанси. Маю дві вищі освіти за спеціальностями: економіка і управління підприємством, інтелектуальне програмування. Народився в Київській області, в 1998 році переїхав жити до Києва. Люблю японську кухню, спорт і хороші книги. Живу в центрі та мрію злітати на космічну орбітальну станцію.

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