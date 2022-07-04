Делікатес для канібалів: створений бургер зі смаком людського м'яса

Гамбургери зі смаком людського м'яса випустила шведська компанія Oumph! Однак м'ясо повністю на рослинній основі і створене зовсім не для пропаганди канібалізму

Підроблене людське м'ясо – продукт шведської компанії Oumph, і воно повністю із рослинної основи

Шведська компанія з виробництва штучного м'яса на рослинній основі взяла на себе непрохане та зайве завдання: вони відтворили смак людського м'яса у своїх гамбургерах.

Також ми писали, чим замінити кондиціонер у квартирі. М'ясо на рослинній основі існує вже досить давно і рекомендується всім, хто хоче відмовитися від м'яса тваринного походження. Порівняно з м'ясом, вирощеним у лабораторії, м'ясо на рослинній основі вже стало доступним за ціною і є у продажу.

Реклама





Підроблене людське м'ясо було продуктом шведської компанії Oumph! під час Хеллоуїна минулого року. Таким чином, ідея концепції полягала не в тому, щоб спонукати людей до інших людей, а в тому, щоб скуштувати м'ясо на рослинній основі.

Тобто альтернативи канібалам компанія не пропонує. Скоріше вони стверджують, що сучасні технології дозволяють їм відтворити смак будь-якого м'яса на планеті. Експеримент із підробленим людським м'ясом, випущений обмеженим тиражем, був покликаний привернути увагу тих, хто ще взагалі не куштував рослинного м'яса.



Ідея прийшла від рекламної агенції в Мадриді під назвою LOLA MullenLowe and Oumph! яке, ймовірно, зробив перший у світі бургер зі штучного людського м'яса. Якщо вас все ще турбує назва, м'ясо зроблено із сої, грибів, пшеничного білка, рослинних жирів та запатентованої суміші спецій.

Під час розробки цього продукту ніхто не постраждав, — заявляє компанія у додатковій заяві про відмову від відповідальності.

Також ми писали, що інтернет Starlink буде доступний у літаках та поїздах.