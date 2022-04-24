Навіть у Пентагоні здивувалися: як Starlink відбив атаку на Україну

Відбити атаку хвалених російських хакерів дозволив лише один рядок коду

Starlink легко відбив атаку російських хакерів / Фото: Колаж: Сьогодні

Ілон Маск надав Україні доступ до супутникового інтернету Starlink у перші дні війни, чим розлютив росіян. Вони навіть погрожували знищити супутники мільярдера але, виявляється, це були не порожні слова.

Російські хакери дійсно атакували Starlink, проте всі їхні спроби виявилися невдалими – захист спрацював так, що навіть у Пентагоні здивувалися!

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Ілон Маск ще наприкінці березня написав у Twitter, що всі спроби Росії заглушити супутниковий інтернет в Україні було відбито. А тепер його слова підтвердив представник американського уряду, повідомляє cnet.com.

"Starlink додав рядок коду та виправив його, і раптом ця атака перестала бути ефективною. Те, як вони це зробили, мене просто приголомшує", – зізнався директор відділу радіоелектронної боротьби офісу міністерства оборони Дейв Тремпер.

Тремпер назвав Starlink "цікавим прикладом" і сказав, що військові можуть винести уроки з того, як команда швидко вирішила проблему.

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"Нам потрібно мати таку ж маневреність", – додав він.

До речі, раніше ми писали, що після скандалу в Україні дозволили використання Starlink цивільними. Starlink дозволить отримати доступ до інтернету в регіонах, які найбільше постраждали від російського вторгнення.