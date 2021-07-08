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СЬОГОДНІ Техно

CDPR не встигли випустити перше безкоштовне DLC Cyberpunk 2077

Олександр Безуглий Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"
8 липня, 15:25
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Розробники Cyberpunk 2077 вибачилися перед користувачами і випустили нову дорожню карту оновлень на 2021 рік
Cyberpunk 2077 не отримає DLC в першій половині 2021 року
Cyberpunk 2077 не отримає DLC в першій половині 2021 року / Фото: Cyberpunk 2077

CD Project Red все ж не встигли випустити перше безкоштовне доповнення для гучної гри Cyberpunk 2077. Спочатку компанія планувала послідовно додавати контент в магазини і встигнути випустити як мінімум 5 штук до кінця року, але, як бачимо – ці плани вже порушені. Схоже, своєчасний випуск апдейтів виходить тільки у WhatsApp та інших великих компаній.

У базі даних Epic Games Store вдалося відшукати назви 10-ти безкоштовних доповнень для гри – сказав інсайдер PricklyAssassin в одному зі своїх постів на Reddit. Він навіть перерахував ці доповнення:

  • Ripperdocs Expansion
  • Body Shops Expansion
  • Fashion Forward Expansion
  • Gangs of Night City
  • Body of Chrome
  • Rides of the Dark Future
  • The Relic
  • Neck Deep
  • Night City Expansion

Оновлена дорожня карта гри вийшла в кінці минулого місяця, але навіть після цього ситуація не прояснилася. Всі відмінності полягають в заявах про релізі DLC до 2022 року і згадках про вихід патчів 1.21 і 1.22. Розробники навіть не вказали дати релізів, так що спільноті залишилося тільки робить припущення на підставі непідтвердженої інформації в мережі.

Нова дорожня карта Cyberpunk 2077 на 2021 рік
Нова дорожня карта Cyberpunk 2077 на 2021 рік / Фото: Cyberpunk 2077

Найбільший інтерес викликало останнє доповнення – Night City Expansion. Судячи з назви, в грі з'являться нові локації, квести і, швидше за все, нові квестові персонажі. У найоптимістичніших коментарях вважають, що польська компанія випустить глобальне розширення з впливом на кінцівку – щоб змусити гравців перепройті сюжет і отримати інший фінал.

Більшість залишилася незадоволеним кінцівками Cyberpunk 2077, де головний герой помирав в будь-якому випадку: або при передачі тіла Джонні Сільверхенду, або від травм через 6 місяців.

Раніше ми писали, що S.T.A.L.K.E.R. 2 для PC за попереднім замовленням буде з подарунками для фанатів.

Так само нагадаємо як грати на телефоні і не "вбити" його завчасно.

Олександр Безуглий
Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"

Технології, ігри, IT - знаю про них досить багато і в кожній сфері встиг взяти участь безпосередньо. Розумію чому "Warcraft вже не той", чим новий iOS кращий за попередній і чому майбутнє - за штучним інтелектом. Працюю в Segodnya.ua з червня 2021 року.

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