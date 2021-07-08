CDPR не встигли випустити перше безкоштовне DLC Cyberpunk 2077

Розробники Cyberpunk 2077 вибачилися перед користувачами і випустили нову дорожню карту оновлень на 2021 рік

Cyberpunk 2077 не отримає DLC в першій половині 2021 року / Фото: Cyberpunk 2077

CD Project Red все ж не встигли випустити перше безкоштовне доповнення для гучної гри Cyberpunk 2077. Спочатку компанія планувала послідовно додавати контент в магазини і встигнути випустити як мінімум 5 штук до кінця року, але, як бачимо – ці плани вже порушені. Схоже, своєчасний випуск апдейтів виходить тільки у WhatsApp та інших великих компаній.

У базі даних Epic Games Store вдалося відшукати назви 10-ти безкоштовних доповнень для гри – сказав інсайдер PricklyAssassin в одному зі своїх постів на Reddit. Він навіть перерахував ці доповнення:

Ripperdocs Expansion

Body Shops Expansion

Fashion Forward Expansion

Gangs of Night City

Body of Chrome

Rides of the Dark Future

The Relic

Neck Deep

Night City Expansion

Оновлена дорожня карта гри вийшла в кінці минулого місяця, але навіть після цього ситуація не прояснилася. Всі відмінності полягають в заявах про релізі DLC до 2022 року і згадках про вихід патчів 1.21 і 1.22. Розробники навіть не вказали дати релізів, так що спільноті залишилося тільки робить припущення на підставі непідтвердженої інформації в мережі.

Нова дорожня карта Cyberpunk 2077 на 2021 рік / Фото: Cyberpunk 2077

Найбільший інтерес викликало останнє доповнення – Night City Expansion. Судячи з назви, в грі з'являться нові локації, квести і, швидше за все, нові квестові персонажі. У найоптимістичніших коментарях вважають, що польська компанія випустить глобальне розширення з впливом на кінцівку – щоб змусити гравців перепройті сюжет і отримати інший фінал.

Більшість залишилася незадоволеним кінцівками Cyberpunk 2077, де головний герой помирав в будь-якому випадку: або при передачі тіла Джонні Сільверхенду, або від травм через 6 місяців.

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