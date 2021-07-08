CDPR не встигли випустити перше безкоштовне DLC Cyberpunk 2077

CD Project Red все ж не встигли випустити перше безкоштовне доповнення для гучної гри Cyberpunk 2077. Спочатку компанія планувала послідовно додавати контент в магазини і встигнути випустити як мінімум 5 штук до кінця року, але, як бачимо – ці плани вже порушені. Схоже, своєчасний випуск апдейтів виходить тільки у WhatsApp та інших великих компаній.
У базі даних Epic Games Store вдалося відшукати назви 10-ти безкоштовних доповнень для гри – сказав інсайдер PricklyAssassin в одному зі своїх постів на Reddit. Він навіть перерахував ці доповнення:
- Ripperdocs Expansion
- Body Shops Expansion
- Fashion Forward Expansion
- Gangs of Night City
- Body of Chrome
- Rides of the Dark Future
- The Relic
- Neck Deep
- Night City Expansion
Оновлена дорожня карта гри вийшла в кінці минулого місяця, але навіть після цього ситуація не прояснилася. Всі відмінності полягають в заявах про релізі DLC до 2022 року і згадках про вихід патчів 1.21 і 1.22. Розробники навіть не вказали дати релізів, так що спільноті залишилося тільки робить припущення на підставі непідтвердженої інформації в мережі.
Найбільший інтерес викликало останнє доповнення – Night City Expansion. Судячи з назви, в грі з'являться нові локації, квести і, швидше за все, нові квестові персонажі. У найоптимістичніших коментарях вважають, що польська компанія випустить глобальне розширення з впливом на кінцівку – щоб змусити гравців перепройті сюжет і отримати інший фінал.
Більшість залишилася незадоволеним кінцівками Cyberpunk 2077, де головний герой помирав в будь-якому випадку: або при передачі тіла Джонні Сільверхенду, або від травм через 6 місяців.
Раніше ми писали, що S.T.A.L.K.E.R. 2 для PC за попереднім замовленням буде з подарунками для фанатів.
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