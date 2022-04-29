Пляшка для води за 1800 грн.: Apple випустила новий божевільний гаджет

Пляшка синхронізується за допомогою спеціальної програми на iPhone і підказує, коли потрібно пити воду

Apple випустила розумні пляшки / Фото: Колаж: Сьогодні

Apple недостатньо заробила на продажі серветок для смартфонів, тому в компанії впустили ще один незвичайний продукт – розумну пляшку Hidrate Spark.

У Apple стверджують, що новий інтелектуальний продукт може відслідковувати кількість води, споживаної користувачами, а також інформує користувачів про необхідність пити воду через рівні проміжки часу відповідно до потреби людини за допомогою синхронізації з iPhone через програму HidrateSpark.

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Крім цього, розумна пляшка виконує роль термоса і може зберігати воду за однакової температури протягом дня. пише gizmochina.com.

Нова серія смарт-пляшок Hidrate Spark включає чотири моделі. Зокрема, Hidrate Spark 3, Hidrate Spark Pro, Hidrate Spark Steel і Hidrate Spark Steel Pro.

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Мінімальна ціна на розумні пляшки становить 59,95 долара (1810 грн), а найдорожча пляшка коштуватиме 79,95 долара (2414 грн).