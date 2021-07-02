Техно
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Динамо - Шахтар: онлайн ❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Техно

Бренсон обжене Безоса в космосі: політ запланований на 9 днів раніше

Олександр Безуглий Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"
2 липня, 17:17
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Річард Бренсон полетить в космос раніше Безоса. Ексцентричний мультимільярдер знову кидає собі виклик
Річард Бренсон випередить Джеффа Безоса в космосі
Річард Бренсон випередить Джеффа Безоса в космосі / Фото: Сьогодні

Британець Річард Бренсон, засновник компанії Virgin Galactic, полетить в космос 11 липня й тим самим випередить засновника "Амазон" Джеффа Безоса, який хотів стати першим мільярдером в невагомості. Про це він повідомив в своєму Твітері, опублікувавши також ролик з усіма членами екіпажу корабля "Unity".

"Я завжди був мрійником. Моя мама вчила мене ніколи не здаватися і йти до зірок. 11 липня пора втілити цю мрію в реальність під час наступного космічного польоту", – написав мільярдер.

Реклама

А ось корабель New Shepard відправиться на орбіту тільки 20 липня. Безос полетить в супроводі 82-річної астронавтки Воллі Фанк – колишньої пілотесси, яка ще в 60-х роках минулого століття пройшла космічну підготовку.

На борту суборбітальній ракети бабуся буде в якості почесної гості. Більше того, вона хоче побити рекорд і стати найстарішою людиною, що побувала в космосі.

Нагадаємо, Бренсон активно інвестує в нові технології і співпрацює з відомими розробниками. Наприклад, в 2017 році мільярдер вклав гроші в розвиток проєкту вакуумного потяга Hyperloop. Крім того, Бренсон завжди славився тим, що любить кидати собі виклик – перетнути Атлантику і Тихий океан, облетіти Землю на повітряній кулі, поставити рекорд Ла-Маншу на автомобілях-амфібіях. Тепер ексцентричний бізнесмен узявся за підкорення космосу і сповнений рішучості досягти мети.

Реклама

Багатьом любителям літератури він відомий завдяки автобіографічній книзі "До біса все! Бери й роби" , де мотивує не здаватися і йти до мети.

Раніше ми писали, що 100 тисяч людей вимагають не повертати Джеффа Безоса з космосу.

Читайте також:

Олександр Безуглий
Олександр Безуглий Редактор проєкту "Техно"

Технології, ігри, IT - знаю про них досить багато і в кожній сфері встиг взяти участь безпосередньо. Розумію чому "Warcraft вже не той", чим новий iOS кращий за попередній і чому майбутнє - за штучним інтелектом. Працюю в Segodnya.ua з червня 2021 року.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Хости з майбутнього
Мули
Несподівані події, які не тільки лежать за межами наших знань, а й за межами нашого розуміння того, як влаштованіий світ
Просвіщатися
Автомобільний горосокоп
Яке ти авто?
Дізнатись
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Найпопулярніші в Україні

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го покоління)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти