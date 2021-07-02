Бренсон обжене Безоса в космосі: політ запланований на 9 днів раніше

Річард Бренсон полетить в космос раніше Безоса. Ексцентричний мультимільярдер знову кидає собі виклик

Річард Бренсон випередить Джеффа Безоса в космосі / Фото: Сьогодні

Британець Річард Бренсон, засновник компанії Virgin Galactic, полетить в космос 11 липня й тим самим випередить засновника "Амазон" Джеффа Безоса, який хотів стати першим мільярдером в невагомості. Про це він повідомив в своєму Твітері, опублікувавши також ролик з усіма членами екіпажу корабля "Unity".

"Я завжди був мрійником. Моя мама вчила мене ніколи не здаватися і йти до зірок. 11 липня пора втілити цю мрію в реальність під час наступного космічного польоту", – написав мільярдер.

I've always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it's time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 # Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA - Richard Branson (@richardbranson) July 1, 2021

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А ось корабель New Shepard відправиться на орбіту тільки 20 липня. Безос полетить в супроводі 82-річної астронавтки Воллі Фанк – колишньої пілотесси, яка ще в 60-х роках минулого століття пройшла космічну підготовку.

На борту суборбітальній ракети бабуся буде в якості почесної гості. Більше того, вона хоче побити рекорд і стати найстарішою людиною, що побувала в космосі.

Нагадаємо, Бренсон активно інвестує в нові технології і співпрацює з відомими розробниками. Наприклад, в 2017 році мільярдер вклав гроші в розвиток проєкту вакуумного потяга Hyperloop. Крім того, Бренсон завжди славився тим, що любить кидати собі виклик – перетнути Атлантику і Тихий океан, облетіти Землю на повітряній кулі, поставити рекорд Ла-Маншу на автомобілях-амфібіях. Тепер ексцентричний бізнесмен узявся за підкорення космосу і сповнений рішучості досягти мети.

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Багатьом любителям літератури він відомий завдяки автобіографічній книзі "До біса все! Бери й роби" , де мотивує не здаватися і йти до мети.

Раніше ми писали, що 100 тисяч людей вимагають не повертати Джеффа Безоса з космосу.