Бренсон обжене Безоса в космосі: політ запланований на 9 днів раніше

Британець Річард Бренсон, засновник компанії Virgin Galactic, полетить в космос 11 липня й тим самим випередить засновника "Амазон" Джеффа Безоса, який хотів стати першим мільярдером в невагомості. Про це він повідомив в своєму Твітері, опублікувавши також ролик з усіма членами екіпажу корабля "Unity".

"Я завжди був мрійником. Моя мама вчила мене ніколи не здаватися і йти до зірок. 11 липня пора втілити цю мрію в реальність під час наступного космічного польоту", – написав мільярдер.

I've always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it's time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 # Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA