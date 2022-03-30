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Боляче дивитися: зруйнований Маріуполь показали на супутникових знімках

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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30 березня, 10:13
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Американська космічна компанія Maxar опублікувала свіжі знімки Маріуполя після приходу "братського народу"
Знищений Маріуполь - вид із супутника
Знищений Маріуполь - вид із супутника / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Маріуполь з 3 березня героїчно захищається від російських окупантів, які обстрілюють місто з усіх видів зброї. Внаслідок обстрілів у місті зруйновано житлові будинки, об'єкти інфраструктури, промислові підприємства.

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Зруйновані будинки чітко видно навіть із космосу:

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При цьому, російські окупанти, які захватили позиції на околицях міста, ховають свою техніку у дворах приватного сектору, прикриваючись тим, що ЗСУ не стрілятиме по мирним жителям.

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Також супутник зняв те, що залишилося від Драматичного театру. На землі досі видно слово діти...

Раніше супутник зняв підбитий російський корабель у Бердянську. Разом із ним було знищено резервуар на 3000 тонн палива.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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