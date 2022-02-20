Найбагатший у світі… мертвий гітарист – історія дня за хвилину

55 років тому цього дня народився скандальний американський рок-музикант, співак, художник, засновник та лідер популярної гранж-групи "Нірвана"

55 років тому народився Курт Кобейн / Фото: Колаж: Сьогодні

Життєвий шлях Курта Кобейна розпочався 1967 р. у депресивному Абердіні, жителі якого "спеціалізувалися" на вирощуванні марихуани та галюциногенних грибів.

Розлучення батьків, побут у батьківському напівпричепі, підвалі рідного дому, у спальному мішку в коридорі, у друга Джессі Ріду та вчителя Лемонта Шиллінгера. Декілька приводів у поліцію, тиждень у в'язниці. Перший концерт перед групою нетверезих підлітків.

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Отже, мало несподіваного в тому, що хлопець "закентувався" з наркотиками. "Допомагала" ще й друга дружина – співачка Кортні Лав. Регулярні передозування до втрати свідомості, госпіталізації, спроба самогубства. Подружжю не дозволяли забрати з пологового будинку доньку. І, нарешті, музикант, перебуваючи під "кайфом", пускає собі в голову заряд дробу.

Що, втім, не завадило (а може допомогло?) стати музичним ідолом молоді.

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Вже другий альбом гурту "Nevermind" приніс всесвітню популярність, вийшовши зрештою на півмільйона реалізованих копій.

Після смерті з'явилася конспірологічна версія, ніби співака вбила дружина. До речі, потім вона заявила, що урну з останками чоловіка викрали з її будинку.

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Як би там не було, а Кобейна включили до списку "100 найбільших гітаристів усіх часів і народів" журналу "Rolling Stones", а також посмертно – до "Зали слави рок-н-ролу", а його будинок в Абердіні визнали пам'ятником культури.

Людина-скандал

Часто з'являвся на сцені в кольоровій сукні – "Щоб позлити гомофобів".

Після одного з концертів гітарою розбив голову охоронцю.

Потаємне визнання дівчині: "Я так тебе люблю, що мене нудить".

Виїхав на сцену в інвалідному кріслі, лікарняному халаті та перуці а-ля "курам на сміх".

На своє весілля з'явився у зеленій піжамі.

Фотографів журналу Rolling Stone здивував білою футболкою з написом "Корпоративні журнали, як і раніше, смокчуть".

Дружив із вигаданим другом Бодде. Щоб відвернути сина, батьки заявили, що того "забрили" у солдати, і він загинув у В'єтнамі. Не допомогло: передсмертну записку співак адресував Бодде.

Під час прямої трансляції шокував глядачів фразою: "Я хочу, щоб ви всі знали: вокалістка Кортні Лав – найкраща трахальниця у світі".

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