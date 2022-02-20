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Найбагатший у світі… мертвий гітарист – історія дня за хвилину

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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20 лютого, 00:04
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55 років тому цього дня народився скандальний американський рок-музикант, співак, художник, засновник та лідер популярної гранж-групи "Нірвана"
55 років тому народився Курт Кобейн
55 років тому народився Курт Кобейн / Фото: Колаж: Сьогодні

Життєвий шлях Курта Кобейна розпочався 1967 р. у депресивному Абердіні, жителі якого "спеціалізувалися" на вирощуванні марихуани та галюциногенних грибів.

Розлучення батьків, побут у батьківському напівпричепі, підвалі рідного дому, у спальному мішку в коридорі, у друга Джессі Ріду та вчителя Лемонта Шиллінгера. Декілька приводів у поліцію, тиждень у в'язниці. Перший концерт перед групою нетверезих підлітків.

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Отже, мало несподіваного в тому, що хлопець "закентувався" з наркотиками. "Допомагала" ще й друга дружина – співачка Кортні Лав. Регулярні передозування до втрати свідомості, госпіталізації, спроба самогубства. Подружжю не дозволяли забрати з пологового будинку доньку. І, нарешті, музикант, перебуваючи під "кайфом", пускає собі в голову заряд дробу.

Що, втім, не завадило (а може допомогло?) стати музичним ідолом молоді.

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Вже другий альбом гурту "Nevermind" приніс всесвітню популярність, вийшовши зрештою на півмільйона реалізованих копій.

Після смерті з'явилася конспірологічна версія, ніби співака вбила дружина. До речі, потім вона заявила, що урну з останками чоловіка викрали з її будинку.

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Як би там не було, а Кобейна включили до списку "100 найбільших гітаристів усіх часів і народів" журналу "Rolling Stones", а також посмертно – до "Зали слави рок-н-ролу", а його будинок в Абердіні визнали пам'ятником культури.

Людина-скандал

  • Часто з'являвся на сцені в кольоровій сукні – "Щоб позлити гомофобів".
  • Після одного з концертів гітарою розбив голову охоронцю.
  • Потаємне визнання дівчині: "Я так тебе люблю, що мене нудить".
  • Виїхав на сцену в інвалідному кріслі, лікарняному халаті та перуці а-ля "курам на сміх".
  • На своє весілля з'явився у зеленій піжамі.
  • Фотографів журналу Rolling Stone здивував білою футболкою з написом "Корпоративні журнали, як і раніше, смокчуть".
  • Дружив із вигаданим другом Бодде. Щоб відвернути сина, батьки заявили, що того "забрили" у солдати, і він загинув у В'єтнамі. Не допомогло: передсмертну записку співак адресував Бодде.
  • Під час прямої трансляції шокував глядачів фразою: "Я хочу, щоб ви всі знали: вокалістка Кортні Лав – найкраща трахальниця у світі".

Про проект:

Щодня "Сьогодні" розповідає про людей, які відзначилися цього дня чимось особливим. Короткі історії про видатні події та їхніх героїв. Історії про героїв попередніх днів читайте за цим посиланням.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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