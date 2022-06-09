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Битва андроїдів: бета-версія Android 13 на підході, поки Google наносить останні штрихи

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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9 червня, 09:00
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Google анонсував третю загальнодоступну бета-версію Android 13 і заявив, що вона досягла стабільної платформи: основні оновлення заблоковані до фінального релізу
Google анонсував третю загальнодоступну бета-версію Android 13
Google анонсував третю загальнодоступну бета-версію Android 13

Сьогодні Google анонсувала третю загальнодоступну бета-версію Android 13 і заявила, що вона досягла стабільної платформи. Це показник того, що Google заблокував основні оновлення з цього моменту до фінального релізу: а тепер так би мовити, "наносяться останні штрихи".

Також ми писали, що Apple представила "фішки" нової iOS 16. Перша попередня версія Android 13 для розробників з'явилася у лютому, перша загальнодоступна бета-версія – у квітні, а друга загальнодоступна бета-версія – у травні.

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У той час як Android 12 був зосереджений на представленні деяких важливих нових параметрів налаштування у вигляді Material You, Android 13 – це менше оновлення.

Воно трохи розширює ці функції у вигляді тем і значків додатків та попередньо встановлених колірних варіантів інтерфейсу користувача. В будь-якому випадку, Google, ймовірно, прагне випустити Android 13 та залишити проблеми з випуском Android 12 у минулому.

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Якщо ви хочете "особисто познайомитися" з Android 13, ви можете промоніторити сайт розробників Google, щоб дізнатися, чи відповідає ваш пристрій вимогам. Інакше вам доведеться дочекатися повного публічного релізу, який, швидше за все, вийде цієї осені.

Також ми писали, що розумний будинок став ще розумнішим – Apple анонсувала зовсім нову програму.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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Перше сонячне затемнення-2022
Як це було

У ніч із 30 квітня на 1 травня пройшло перше у 2020 році сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею

Але через особливу траєкторію Місяць не повністю закрив Сонце, надавши йому форми півмісяця.

Затемнення могли спостерігати тільки в Антарктиді, Південній Америці та в Тихому та Атлантичному океанах.

Наступне сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Тоді його можна буде побачити у Європі

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Хто ще
Як безпечно використовувати смартфон в окупації
9 порад

Знайдіть старий працездатний телефон, який ви можете віддати на вимогу окупантів. Заховайте телефон, яким ви плануєте користуватися, у сухе тепле місце

Заряджайте телефон за будь-якої можливості. Тримайте зарядженими пауербанки. Увімкніть режим жорсткої економії енергії або режим енергозбереження

Завантажте файли та сторінки, необхідні для виживання, у пам'ять смартфону. Видаліть із пам'яті смартфона весь контент, який може зашкодити вам при затриманні окупантами

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Використовуйте вбудовані засоби блокування телефону для ускладнення доступу сторонніх даних - пароль графічний пароль, відбиток пальця

Встановіть програми Повітряна тривога, TacticMedAid та Перша допомога. Завантажте вміст із них для офлайн доступу

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Збережіть на смартфоні та у хмарі копії документів (свої та рідних) - паспорти, свідоцтва про народження, ІПН. Зберігайте їх у секретних папках та альбомах

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