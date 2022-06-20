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Білі ночі, зона сутінків і Місяць в апогеї: що "покаже" літнє сонцестояння 2022

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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20 червня, 19:24
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У ніч із сьогодні на завтра (20-21 червня) Сонце найсильніше відійде на північ від небесного екватора – це день літнього сонцестояння 2022 року. Що і де спостерігати – у статті
Літнє сонцестояння 2022 року цього разу "покаже" білі ночі, зону сутінків і Місяць в апогеї
Літнє сонцестояння 2022 року цього разу "покаже" білі ночі, зону сутінків і Місяць в апогеї / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Червневе сонцестояння 2022 року , яке визнано офіційним початком літа у Північній півкулі, відбудеться у вівторок, 21 червня, рівно о 5:14 ранку за східним поясним часом (09:14 за Грінвічем).

Також ми писали, що Телескоп Джеймса Вебба збере інформацію з тисяч зірок за один раз. Але для інших частин світу сонцестояння розглядається не як початок літа, а як середина літа. Які ж небесні події припадають на період майже білих ночей?

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Наприклад, на північ від 55 широти з початку травня всю ніч зберігається сутінкове світіння, яке було досить тьмяним, але тепер, у період сонцестояння, воно здається досить яскравим. І зберігатиметься протягом усього липня, перш ніж повністю зникнути на початку серпня.

Цього місяця, з настанням сонцестояння 21 червня, жителі таких місць, як Фербенкс на Алясці, Рейк'явік, Ісландія та Торніо у Фінляндії, випробують ефект так званих субарктичесих сутінків. Взагалі для тих, хто знаходиться за Південним полярним колом, сонце, здавалося, рухається по небу праворуч наліво, досягаючи максимуму опівдні на півночі.

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Під час пікового літнього сонцестояння по всьому світу люди спостерігають різні ефекти від Зірки
Під час пікового літнього сонцестояння по всьому світу люди спостерігають різні ефекти від Зірки

Це зовсім не схоже на те, що ми, жителі півночі, звикли бачити зазвичай: сонце рухається поперек лінії нашого погляду від ліворуч направо, з піком опівдні на півдні. Це має астрономічний термін "пряме сходження" і ймовірно, був отриманий через самий ефект, хоча для тих, хто живе в таких місцях, як Сантьяго, Чилі, Йоганнесбург, Південна Африка та Сідней, Австралія, небесні об'єкти завжди піднімаються вліво!

Для мешканців Європи: 29 червня Місяць опиниться в апогеї своєї орбіти – найвіддаленішій від Землі її точці. У період сонцестояння, крім подовження власне дня, "підйом" Сонця з екліптики має ще одне цікаве слідство. Любителі досліджувати зоряне небо знають, що в цей період особливо гарні астрономічні сутінки.

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Тоді особливо вдало більшість спостережень, але Цілі для них краще вибирати в південній частині неба. Над північно-західною або північно-східною частиною горизонту в цей період можна помітити останні "відблиски" вечірньої або відповідно перші промені ранкової зорі.

Також ми писали, які загадки зберігає туманність Тарантула.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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Руслан Антонов Білі ночі, зона сутінків і Місяць в апогеї: що "покаже" літнє сонцестояння 2022 Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
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Перше сонячне затемнення-2022
Як це було

У ніч із 30 квітня на 1 травня пройшло перше у 2020 році сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею

Але через особливу траєкторію Місяць не повністю закрив Сонце, надавши йому форми півмісяця.

Затемнення могли спостерігати тільки в Антарктиді, Південній Америці та в Тихому та Атлантичному океанах.

Наступне сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Тоді його можна буде побачити у Європі

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Як безпечно використовувати смартфон в окупації
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