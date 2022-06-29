До біса уряд – хакери вкрали 8 гігабайт даних противників абортів

Група хакерів оголосила війну противникам абортів: вони крадуть інформацію з урядових серверів штатыв США, де ухвалено відповідні закони

Хакери у відповідь на заборону абортів у США вкрали 8 гігабайт особистих даних у урядових організацій

Хакери SeigedSec пообіцяли у своєму повідомленні в Telegram атакувати урядові сайти: вони не згодні з рішенням Верховного суду США, який офіційно скасував конституційний захист жінок щодо абортів.

Також раніше ми писали, що ВПС США представили футуристичний шолом льотного екіпажу. Основні цілі хакерів – будь-які пролайферські організації, у тому числі урядові сервери штатів із законами проти абортів, та атаки продовжуватимуться.

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Група стверджує, що вже вкрала близько восьми гігабайт даних, які, за їхніми словами, містять особисту інформацію державних службовців. SeigedSec – новачок у хакерському світі. За даними служби безпеки даркнета DarkOwl, група SeigeSec, разом із декількома іншими хакерськими організаціями виникла в результаті російського військового вторгнення до України, яке поки триває.

Як і багато хто, ми також виступаємо за вибір, не можна відмовляти в доступі до аборту, – написав синдикат. – Як додатковий тиск на уряд США, ми просочилися в багато внутрішніх документів і файлів, отриманих із урядових серверів Кентуккі і Арканзаса. До біса уряд!

Кібербезпека, як і раніше, має важливе значення для урядів, корпорацій та окремих осіб у всьому світі, а етика "хактивізму" викликає багато суперечок. Важко робити будь-які узагальнення щодо будь-якої форми громадянської непокори, та методи SeigeSec, безумовно, у багатьох викликають сумніви.

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Водночас цікаво спостерігати, як швидко ця група мобілізувалась, і поки що не схоже, що вони шукали викуп за дані, які їм нібито вдалося видобути.

Також ми писали, що Ілон Маск йде напролом? Starship зазнають, але ліцензію на запуск не отримано.