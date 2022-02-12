Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
РНБО у Харкові РНБО у Харкові Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

Астрономи знайшли мертве галактичне місто з раннього Всесвіту

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 лютого, 05:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міжнародна група астрономів спромоглася побачити, як незвичайне масивне скупчення молодих галактик формуються в ранньому Всесвіті
Ранній Всесвіт зазвичай виглядає живим, але цього разу в космосі побачили померле галактичне місто
Ранній Всесвіт зазвичай виглядає живим, але цього разу в космосі побачили померле галактичне місто

Зростаючий галактичний мегаполіс MAGAZ3NE є новонародженим галактичним скупченням або протокластером, що складається як мінімум із 38 галактик-членів.

Читайте також: Проблеми не тільки в України: 40 супутників Ілона Маска зійшли з орбіти

Реклама

Він знаходиться на відстані близько 11,8 мільярдів світлових років від Землі, пише Phys.

У ранньому Всесвіті всі протоскоплення, виявлені досі, були сповнені галактик із активним зіркоутворенням.

Вчені побачили це протоскопіння таким, яким воно з'явилося, коли Всесвіту було менше двох мільярдів років.

Реклама

Чому ця надмасивна галактика і так багато її сусідів утворили більшу частину своїх зірок, а потім стали неактивними, коли Всесвіт був ще такий молодий – велика загадка.

Раніше ми писали про те, що на Сонці знову сталося виверження, що обрушиться на Землю 9-10 лютого та викличе нову геомагнітну бурю.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександра Захарова Астрономи знайшли мертве галактичне місто з раннього Всесвіту Олександра Захарова · Редактор Техно Сьогодні
Олександр Трикіша Розклад українців на Олімпіаді у Пекіні 12 лютого Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Три версії, чому Гоголь спалив другий том "Мертвих душ" – історія дня за хвилину Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Історія нашої планети
Неймовірні кратери Землі
Дивитися всі
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Doodle Сьогодні
12 лютого. Микола Гоголь. Рівно 170 років знаменитий письменник припустився непоправної помилки: випадково чи навмисне спалив рукопис другого тома свого твору “Мертві душі”...
Історія дня - за хвилину
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42291.84

Binance Coin (BNB)

399.4

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

124.65

Theta (THETA)

4.1

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти