Астрономи знайшли мертве галактичне місто з раннього Всесвіту

Міжнародна група астрономів спромоглася побачити, як незвичайне масивне скупчення молодих галактик формуються в ранньому Всесвіті

Ранній Всесвіт зазвичай виглядає живим, але цього разу в космосі побачили померле галактичне місто

Зростаючий галактичний мегаполіс MAGAZ3NE є новонародженим галактичним скупченням або протокластером, що складається як мінімум із 38 галактик-членів.

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Він знаходиться на відстані близько 11,8 мільярдів світлових років від Землі, пише Phys.

У ранньому Всесвіті всі протоскоплення, виявлені досі, були сповнені галактик із активним зіркоутворенням.

Вчені побачили це протоскопіння таким, яким воно з'явилося, коли Всесвіту було менше двох мільярдів років.

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Чому ця надмасивна галактика і так багато її сусідів утворили більшу частину своїх зірок, а потім стали неактивними, коли Всесвіт був ще такий молодий – велика загадка.

Раніше ми писали про те, що на Сонці знову сталося виверження, що обрушиться на Землю 9-10 лютого та викличе нову геомагнітну бурю.