Астрономи знайшли мертве галактичне місто з раннього Всесвіту

Зростаючий галактичний мегаполіс MAGAZ3NE є новонародженим галактичним скупченням або протокластером, що складається як мінімум із 38 галактик-членів.
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Він знаходиться на відстані близько 11,8 мільярдів світлових років від Землі, пише Phys.
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У ранньому Всесвіті всі протоскоплення, виявлені досі, були сповнені галактик із активним зіркоутворенням.
Вчені побачили це протоскопіння таким, яким воно з'явилося, коли Всесвіту було менше двох мільярдів років.
Чому ця надмасивна галактика і так багато її сусідів утворили більшу частину своїх зірок, а потім стали неактивними, коли Всесвіт був ще такий молодий – велика загадка.
Раніше ми писали про те, що на Сонці знову сталося виверження, що обрушиться на Землю 9-10 лютого та викличе нову геомагнітну бурю.