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Apple скоротить виробництво iPhone 13: у чому причина?

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
13 жовтня, 02:29
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Компанія випустить на 10 мільйонів смартфонів менше
У Apple не вистачає чипів для нових iPhone/Колаж: Сьогодні
У Apple не вистачає чипів для нових iPhone/Колаж: Сьогодні

Американський техногігант Apple, який нещодавно відключив можливість відкотити оновлення iOS з останньої версії, скоротить виробництво iPhone через брак чипів. У 2021 році буде випущено на 10 мільйонів iPhone 13 менше.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Що відомо

Компанія очікувала, що в останні три місяці року вироблятиме 90 мільйонів нових моделей iPhone, але тепер повідомляє партнерам-виробникам, що загальний обсяг буде нижчим, тому що Broadcom Inc. і Texas Instruments Inc. щосили намагаються поставити достатню кількість деталей.

Новий дизайн iPhone

В наступному році всі моделі лінійки iPhone 14 позбудуться від звичного чубчика, замінивши виріз для фронтальної камери "краплею" в екрані. Інші датчики, необхідні для роботи системи Face ID, будуть розташовуватися під поверхнею екрана.

Також очікується, що Apple відмовиться від моделі mini, однак в продаж надійде абсолютно нова версія 14 Max.

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Володимир Козир
Володимир Козир Редактор розділу Україна

У журналістиці з 2017 року. Працював в інтернет-виданнях та на телебаченні. Народився у місті Рівному. Закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «видавнича справа та редагування». Нині вивчаю рекламу і зв’язки з громадськістю у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Інтереси: фото та кіно.

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