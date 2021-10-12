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Apple проведе восени ще одну презентацію: що покажуть

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
12 жовтня, 20:05
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Apple проведе другу осінню презентацію 18 жовтня. Поки невідомо, які продукти будуть представлені, але всі чекають побачити нові MacBook Pro
Apple готує ще одну презентацію
Apple готує ще одну презентацію / Фото: Apple

З чуток, новий MacBook Pro отримає значний редизайн, але при цьому повернеться зарядка в стилі MagSafe і застарілі порти, такі як слот для SD-карти.

Макбук матиме два варіанти з 14 і 16-дюймовим екраном і буде працювати на базі вдосконалених процесорів M1X.

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Крім цього, Apple може представити бездротові навушники AirPods третього покоління та інші продукти на базі процесора M1X (наприклад, Mac mini) або нові і розширені послуги, повідомляє engadget.com.

Нагадаємо, у вересні Apple презентував IPhone 13, Apple Watch 7 і два iPod – як виглядають і скільки коштують новинки від Apple.

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Раніше ми писали, що камера iPhone 13 не увійшла в трійку кращих в світі. Авторитетний портал Dxomark протестував камеру iPhone 13 Pro і iPhone 13 mini. Новинки від Apple отримали високі оцінки, але до лідируючих позицій не дотягнулися.

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Також повідомлялося, що дисплей iPhone 13 Pro Max побив 12 рекордів і отримав звання кращого серед смартфонів. Пристрій одержав найвищу оцінку продуктивності дисплея A+ і встановив або побив 12 рекордів продуктивності.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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