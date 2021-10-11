Apple відключила можливість відкотити оновлення iOS з останньої версії

Apple перестала підписувати iOS 15.0 після випуску iOS 15.0.1. Це означає, що користувачі не зможуть повернути стару версію операційної системи, якщо нова їх чимось не влаштує

iOS 15 вийде 20 вересня

Це було зроблено для того, щоб спонукати користувачів оновитися до останньої версії мобільної операційної системи. Apple робить це регулярно.

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Крім цього, користувачі Apple не зможуть повернутися і на iOS 14.8, яка була найсвіжішим стабільним випуском iOS 14. Отже, ті, хто оновився з iOS 14, більше не зможуть її відновити.

В iOS 15 Apple представила безліч нових функцій, таких як режим фокусування, Live Text, автономний режим Siri і багато іншого. В цілому iOS 15 є значним оновленням в порівнянні з останньою версією iOS, пише republicworld.com.

Багато користувачів у всьому світі скаржилися на проблеми після оновлення на iOS 15.0. Частину з них Apple виправила в оновленні 15.0.1, проте помилки ще можуть з'являтися.

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Раніше ми писали, що камера iPhone 13 не увійшла в трійку кращих в світі. Авторитетний портал Dxomark протестував камеру iPhone 13 Pro і iPhone 13 mini. Новинки від Apple отримали високі оцінки, але до лідируючих позицій не дотягнулися.

Також повідомлялося, що дисплей iPhone 13 Pro Max побив 12 рекордів і отримав звання кращого серед смартфонів. Пристрій одержав найвищу оцінку продуктивності дисплея A+ і встановило або побило 12 рекордів продуктивності.