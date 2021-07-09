Смартфони Redmi зайняли перші місця в рейтингу смартфонів – фото

На першому місці серед бюджетників виявився Xiaomi Redmi Note 10

У рейтингу AnTuTu за червень 2021 на перших місцях виявилася Xiaomi

Відомий у всьому світі бенчмарк AnTuTu представив оновлений рейтинг кращих Andriod-смартфонів за червень 2021 року. У порівнянні насамперед враховувалися ціна і продуктивність. Одне з високих місць зайняв флагман Xiaomi, який точно отримає Android 12.

Попередній рейтинг вийшов в травні і з тих пір ситуація кардинально змінилася – сказали фахівці AnTuTu.

Низький бюджетний сегмент

Рейтинг продуктивності найдешевших моделей на Android / Фото: AnTuTu

Серед бюджетних телефонів вартістю до $ 300 найкращою моделлю став Redmi Note 10 Pro 6/128 ГБ. Мабуть, тут нічого дивного немає – китайська компанія вже третій рік випускає кращі бюджетники на ринку.

Другим став Realme Q3 Pro – дочірня компанія корпорації BBK Electronics, якій так само належить бренд OPPO.

Третім у списку виявився знову Redmi, але тепер уже модель К40.

По суті, перші 9 рядків рейтингу зайняли 2 компанії – Xiaomi і Realme. Тільки на останньому місці опинився iQOO Z3 – маловідомий у нас виробник.

Середній бюджетний сегмент

Тут розташувалися телефони вартістю від $300 до $460 і, на подив багатьох, перше місце зайняв той самий маловідомий iQOO з моделлю Neo5 Vitality Edition 8/128 Гб.

Друге і третє місця зайняли моделі Xiaomi Redmi K40 і Realme GT Neo – точніше, їх поліпшені версії. Багато хто чекав побачити в топі представників Samsung або інших компаній, але, схоже, "команда R" щільно зайняла ці місця і не збирається здавати позиції.

Середня цінова категорія

Тут ситуація більш різноманітна – в допустимій ціні від $460 до $620 на першому місці OnePlus 9 8/128 Гб, другим став Xiaomi Redmi K40 Pro + і закриває топ iQOO 7.

На інших місцях розташувалися відразу декілька виробників, серед яких виявилися OPPO і Vivo.

Вища середня цінова категорія

Ця категорія входить в діапазон від $620 до $770 і тут, всупереч очікуванням, на першому місці опинився Vivo X60 Pro+. А ось флагман Samsung Galaxy S21 5G зайняв тільки 6 рядок, програвши конкурентам з OPPO.

Galaxy S20 5G взагалі виявився на останньому місці.

Дорогий ціновий сегмент

Кращий флагман, за оцінкою бенчмарка – OPPO Find X3 Pro / Фото: AnTuTu

У діапазоні $770 + лідером залишається Oppo Find X3 Pro 8/256 ГБ. Схоже, ця компанія не особливо цікавиться бюджетним ринком і зосередилася на флагманських пристроях.

Друге місце взяли Xiaomi Mi 11 Ultra 8/256 Гб, третє – їх же модель Mi 10 Extreme Commemorativе.

Раніше ми писали про те, що Xiaomi випустить розкладний смартфон крутіше, ніж Galaxy Fold.

Так само ми розповідали, чому всі люблять смартфони OnePlus.

Нижче представлений рейтинг за травень 2021: