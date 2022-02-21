Антарктида на межі катастрофи: материк тане та покривається квітами

Отримані дані свідчать про те, що планета, можливо, досягла критичної точки у цій тендітній віддаленій екосистемі.
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Нове дослідження було присвячене двом квітковим рослинам, що ростуть в Антарктиді, Deschampsia antarctica та Colobanthus quitnsis, пише Science Alert.
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Дослідники виміряли зростання та розповсюдження цих рослин на невеликому субантарктичному острові під назвою Острів Сігні з 2009 по 2019 рік.
Обидві рослини зростали швидше з кожним роком у міру підвищення температури, що команда пов'язує із потеплінням літнього повітря. Також це пов'язано зі скороченням популяції морських котиків, що витоптують рослини.
У період з 1960 по 2011 рік температура повітря збільшувалася на 0,02 градуси за Цельсієм щороку, але після чотирирічного різкого похолодання вона стала зростати зі швидкістю 0,25 градуси на рік.
Хоча все це може бути гарною новиною для рослин, це не піде на користь регіону в цілому – це дуже тонко збалансоване середовище, і Антарктида перебуває під серйозною загрозою.
Раніше ми писали:
- Арктика почне активно танути до кінця XXI століття. Це може призвести до вимирання низки тварин та затоплення цілих регіонів.
- Льодовик розміром із Британію відколюється від Антарктиди. На плавучій частині льодовика Туейтса протягом найближчих п'яти-десяти років можуть відбутися катастрофічні зміни.
- Вчені опублікували результати дослідження про "життя" гігантського айсберга, того, що відколовся від Антарктиди ще в 2017 році. Він дрейфував у морі три з половиною роки.