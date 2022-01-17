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30-річний ноутбук перетворили на ферму для майнінгу: скільки можна заробити

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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17 січня, 18:05
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Розробнику вдалося перетворити ноутбук 1989 випуску на машину для майнінгу криптовалюти, але найближчим часом він навряд чи зможе когось збагатити
30-річний комп'ютер може намайнити біткоїн за сотні мільйонів років
30-річний комп'ютер може намайнити біткоїн за сотні мільйонів років / Фото: Блог Дмитра Єлісєєва

Йдеться про колись передовий комп'ютер Toshiba T3200SX, оснащений процесором Intel 386SX з тактовою частотою 16 МГц.

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Він працює під керуванням MS-DOS. Коли комп'ютер уперше з'явився на ринку, його продавали за 6299 доларів, пише techradar.

Архітектор проекту майнінгу Дмитро Єліусєєв опублікував запис у блозі, в якому виклав процес програмування для майнінгу на MS-DOS.

Фото з блогу Дмитра Єлісєєва

Він також зробив розрахунок потенційного прибутку з часом. Однак, хоча T3200SX дійсно здатний видобувати біткоїни, його продуктивність – всього 15 хешів за секунду.

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Це означає, що комп'ютер приноситиме біткойн на один долар кожні... 584 млн років. Для порівняння, найпродуктивніші майнери ASIC на ринку виробляють 110 терахешів за секунду, що в 100 трлн разів більше. А ферми з видобутку забиті сотнями таких ASIC.

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Водночас під навантаженням ноутбук споживає приблизно 39 Вт енергії, що коштуватиме власнику 3,30 долари на місяць, тобто за кожен зароблений 1 долар буде втрачено 23,1 млрд.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як студент заробив мільйон доларів на власні селфи у форматі NFT.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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