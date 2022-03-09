Дослідники з Американського музею природної історії виявили в Монтані скам'янілі останки кальмароподібної істоти, яка жила 328 мільйонів років тому

Стародавній вид кальмара назвали на честь Джо Байдена / Фото: Колаж: Сьогодні

Команда ідентифікувала його як новий вид вампіропода, предка восьминога. Новий вид був названий Syllipsimopodi bideni на честь 46 президента США Джо Байдена.

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Провідний автор дослідження Крістофер Вейлен пояснює, що його надихнули плани президента США продовжити антропогенну зміну клімату та його спільну думку про те, що політики мають дослухатися до вчених.

Вчені повідомляють, що скам'янілість віком 328 мільйонів років є найранішим відомим прикладом вампіроподу на сьогоднішній день. До цього найдавнішим вампіроподом був зразок віком 82 мільйони років, пише sciencetimes.com.

Вампіроподи – це головоногі молюски з м'яким тілом, включаючи вимерлих та живих тварин, таких як наутилуси та каракатиці.

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Вчені наголошують, що ця скам'янілість є першим підтвердженням того, що всі стародавні головоногі мали десять рук.