Мешканка Карибов виграла в лотерею квитки в космос за 1 млн доларів

Мешканка Карибов летить у космос як туристка

Мешканка Антигуа та Барбуди, 44-річна Кейша Шахафф, виграла два квитки до космосу на суму майже 1 мільйон доларів. Раніше до космосу як туристка зібралася летіти дочка Алана Шепарда .

Читайте також: Росія відправила новий військовий супутник на орбіту

Реклама

Тепер же фітнес-тренер з Карибських островів потрапить до перших космічних туристів Virgin Galactic, пише пресслужба компанії.

Шахафф виграла приз після участі у лотереї зі збору коштів, організованої компанією на платформі Omaze. Лотерея зібрала $1,7 млн, стартовий внесок розпочинався з $10.

Реклама

Шахафф хоче полетіти разом зі своєю 17-річною донькою, яка вивчає природничі науки у Великій Британії та мріє влаштуватися на роботу в NASA.

Читайте також: Пентагон створив оперативну групу для відстеження НЛО

Засновник Virgin Galactic Річард Бренсон особисто приїхав до будинку Шахафф в Антігуа та Барбуда у листопаді, щоб влаштувати їй сюрприз та розповісти новину.

Реклама

"Я просто думала, що даю інтерв'ю. Коли я побачила Бренсона, я почала кричати! Я не могла повірити в це", – сказала Шахафф.

За словами жінки, у дитинстві її завжди цікавив космос, і майбутня подорож стане для неї найбільшою пригодою у житті.

"Можливість надати людям різного віку та походження рівний доступ до космосу – це те, чого Virgin Galactic прагне останні два десятиліття", – сказав Бренсон.

Virgin Galactic вже попередньо продала близько 700 квитків у космос: 600 у період з 2005 по 2014 рік за ціною до 250 тис. доларів і ще 100 із серпня за ціною 450 тис. доларів.

Читайте також: У Британії успішно випробували ракетний двигун на пластикових відходах

Компанія сподівається продати 1000 квитків до запуску комерційних рейсів. Перший відбудеться наприкінці 2022 року.

Поїздка передбачає кілька хвилин у невагомості та досягає з турисами так званого краю космосу (висота близько 80 км).

Раніше також повідомлялося, що Китай вирішив відправити людей на Марс вже 2033 року.