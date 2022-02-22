Захисник тварин, який загинув через зустріч зі скатом – історія дня за хвилину

Відомий любитель тварин Стів Ірвін / Фото: Колаж: Сьогодні

Не закохатися у фауну Стів не міг апріорі – його батьки мали невеликий власний розплідник диких тварин. Будучи школярем, хлопець не тільки годував братів менших, а й рятував багатьох з них: на його прохання місцеві фермери не вбивали великих і малих "козявок", що заважали господарюванню, а зверталися до Ірвіна. Він відловлював їх і переселяв у сімейний розплідник. Який до 29-річчя у вигляді подарунка перейшов у повну його власність.

"Іменна" черепаха

Крім того, натураліст за свої заощадження придбав ділянки не лише в Австралії, а й у США, Вануату, зберігши таким чином ареал проживання для видів, що зникають.

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Але головне захоплення – таки рептилії. Майже 100 серій "Мисливця на крокодилів" закуповуються каналами Discovery і Animal Planet – тому переконливе підтвердження.

Перервати зйомки довелося лише одного разу. Перебуваючи біля узбережжя Мексики, команда взяла сигнал SOS від двох дайверів. На жаль, незважаючи на всі зусилля, врятувати вдалося лише одного.

Подвижництво Стіва не залишилося непоміченим. У нього є зірка на голлівудській "Алеї слави", а вулиця, де знаходився розплідник, носить його ім'я. Так, приватний розплідник вже давно має назву "Парк рептилій та фауни Квінсленду".

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Більше того, існує черепаха Ірвіна (Elseya irwini).

Медовий крокодил

Одружившись з Террі, наш герой запропонував дівчині провести медовий місяць на природі. Невідомо як би та відреагувала, якби заздалегідь знала, який сюрприз на неї чекав: "природою" виявилися австралійські крокодилячі болота.

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Як би там не було, а поїздка вийшла не лише захоплюючою, а й вдалою. Саме зйомки медового місяця лягли в основу першої серії "Мисливця на крокодилів", що стали знаменитими.

Відеоплівку моменту смерті знищили

4 вересня 2006 року у Великого Бар'єрного рифу тривали зйомки фільму "Смертельно небезпечні істоти океану". Під час перерви Ірвін вирішив зробити десяток-другий кадрів для телевізійної програми доньки.

Підпірнув під ската-хвостокола, що тому не сподобалося. Мить і шип потрапляє прямо в серце натураліста – смерть настала миттєво.

Усі деталі трагедії зафіксувала камера оператора. Який передав відеоплівку дружині загиблого. Та вирішила її вбити.

До речі, поховали Стіва на закритій церемонії у зоопарку, де він працював. Доступ сторонніх до могили не передбачено.

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