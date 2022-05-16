Запуск "мікрохвильової печі" на стопі: чому NASA відклали політ міні-корабля на Місяць

NASA відклали політ на Місяць міні-корабля розміром із мікрохвильовку

Старт місії CAPSTONE, скорочення від "Технологічні операції та навігаційний експеримент навколомісячної автономної системи позиціонування", було перенесено на чотири дні: він відбудеться не раніше 31 травня , як оголосило НАСА .

Ми постійно оцінюватимемо дату першої спроби цільового запуску протягом періоду запуску, який триватиме до 22 червня", — написали представники агентства у своєму блозі для місячної програми Artemis.

У повідомленні не уточнюється, чому запуск був трохи затриманий. А тим часом астронавтка NASA "осідлала" космічну станцію і хвалиться крутими фото. Так, космічний корабель CAPSTONE розміром з мікрохвильову піч буде запущений із Нової Зеландії на борту ракети Rocket Lab Electron із розгінним блоком Lunar Photon.

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Його місія полягає в тому, щоб перевірити стабільність майже прямолінійної гало-орбіти (NRHO) навколо Місяця, моделюючи те, що Gateway – невелика космічна станція на орбіті Місяця, яка є ключовою частиною плану Artemis. І вона повинна буде слідувати з астронавтами на борту.

НАСА шукає недорогий тест, перш ніж відправити на таку орбіту набагато дорожчий Gateway

Ситуація ускладнюється тим, що Місяць має відомі маскони (концентрації маси), які можуть "обурювати" орбіти. Тому НАСА шукає недорогий тест , перш ніж відправити на таку орбіту набагато дорожчий Gateway.

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Друга місія CAPSTONE полягає в оцінці систем навігації та зв'язку між космічними кораблями за допомогою місячного розвідувального орбітального апарату НАСА, що обертається навколо Місяця з 2009 року. Спочатку передбачалося, що політ CAPSTONE відбудеться 2021 року, але з того часу місія була відкладена через COVID-19.

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