Запуск "мікрохвильової печі" на стопі: чому NASA відклали політ міні-корабля на Місяць

NASA відклали політ на Місяць міні-корабля розміром із мікрохвильовку
Старт місії CAPSTONE, скорочення від "Технологічні операції та навігаційний експеримент навколомісячної автономної системи позиціонування", було перенесено на чотири дні: він відбудеться не раніше 31 травня , як оголосило НАСА .
Ми постійно оцінюватимемо дату першої спроби цільового запуску протягом періоду запуску, який триватиме до 22 червня", — написали представники агентства у своєму блозі для місячної програми Artemis.
У повідомленні не уточнюється, чому запуск був трохи затриманий. А тим часом астронавтка NASA "осідлала" космічну станцію і хвалиться крутими фото. Так, космічний корабель CAPSTONE розміром з мікрохвильову піч буде запущений із Нової Зеландії на борту ракети Rocket Lab Electron із розгінним блоком Lunar Photon.
Його місія полягає в тому, щоб перевірити стабільність майже прямолінійної гало-орбіти (NRHO) навколо Місяця, моделюючи те, що Gateway – невелика космічна станція на орбіті Місяця, яка є ключовою частиною плану Artemis. І вона повинна буде слідувати з астронавтами на борту.
Ситуація ускладнюється тим, що Місяць має відомі маскони (концентрації маси), які можуть "обурювати" орбіти. Тому НАСА шукає недорогий тест , перш ніж відправити на таку орбіту набагато дорожчий Gateway.
Друга місія CAPSTONE полягає в оцінці систем навігації та зв'язку між космічними кораблями за допомогою місячного розвідувального орбітального апарату НАСА, що обертається навколо Місяця з 2009 року. Спочатку передбачалося, що політ CAPSTONE відбудеться 2021 року, але з того часу місія була відкладена через COVID-19.
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