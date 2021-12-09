Загадки Всесвіту: знайдено планету-гігант, існування якої вважали неможливим

Виявлена унікальна планета в 11 разів важча за Юпітер

У планети дві батьківські зірки, 6-10 разів більше Сонця і набагато його молодший. Раніше підтримання планет у таких великих системах вважали за неможливе.

Читайте також: Метелик, що формує планети: телескоп зняв ультратонку туманність-хамелеон

Реклама

Нова екзопланета розташована у великій подвійній системі Бета Центавра і перебуває за 325 світлових років від Землі, пише The Science Times.

b Центавра b має колосальну масу, яка у 11 разів перевищує масу Юпітера. Вона також за розміром виграє у більшості виявлених планет поза Сонячною системою.

Реклама

Подвійна зіркова система Центавра також є рекордсменом за найбільш високою температурою серед усіх зоряних систем, досліджених вченими.

Читайте також: Вогняні завитки та чорні плями: з'явилися унікальні фото Сонця

Її зірки мають температуру близько 18 тис. градусів, тоді як температура поверхні Сонця – 5,5 тис. градусів.

Реклама

Ці зірки утворилися близько 15 млн років тому, що робить їх значно молодшими за Сонце, якому вже більше 4,5 млрд років.

Подвійні системи, як вважали вчені, неспроможні довго підтримувати планетні тіла навколо себе.

Єдина виявлена подвійна зірка, поряд із якою були активні планети, мала масу 2,7 сонячної.

Нагадаємо, раніше була знайдено зірку-важковаговика в 400 разів молодшу за Сонце.