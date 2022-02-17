За що насправді спалили Джордано Бруно – історія дня за хвилину

422 роки тому в Римі спалили Джордано Бруно / Фото: Колаж: Сьогодні

Насправді ім'я того, хто з'явився на світ у бідної селянки і найманого солдата сина – Філіппо. Джордано він став у домініканському монастирі, куди був відправлений, де провів десять років, у 24 роки отримавши сан священика та здійснивши першу службу.

Друге: неправильно називати його вченим, чия праця пов'язана з систематичними дослідженнями та розрахунками, – він чистої води мислитель.

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Дивно, але в монастирі Джордано значно рідше гортає Біблію, ніж "Про обертання небесних сфер" Миколи Коперника. І сприймає бік астронома. Всесвіт нескінченний і складається з безлічі світів; деякі з останніх – заселені; Земля обертається навколо Сонця, а не навпаки; існують настільки далекі планети, що людина не може їх бачити.

Духовенство сприйняло "зраду" у багнети – "відщепенцю" довелося покинути Італію.

15 років утікач змінює країни Європи, де незмінно стає персоною нон-грата. Видає книги "Про нескінченність, Всесвіт і світи", "Бенкет на попелі" і – така ось непослідовність – праці з магії. Пише поезію.

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Все, створене ним, потрапило до католицького "Індексу заборонених книг".

Був на короткій нозі з французьким королем Генріхом III, який забезпечив його при розлученні рекомендаційними листами.

Вів бесіди з Вільямом Шекспіром.

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Стукач-аристократ

Розбіжності із церквою Бруно мав роками. Але смердю точку у світоглядному протистоянні поставив багатій Джованні Моченіго, який запросив філософа дати серію уроків мнемоніки. Чи справді аристократ прагнув опанувати мистецтво запам'ятовування чи готував пастку? Втім, три доноси венеціанському Інквізитору говорять багато про що.

"Подлянка" учня коштувала Бруно майже 8 років в'язниці і, нарешті, єзуїтського багаття.

Корупційний матрац Ватикану

П'ять років тому Папа Римський Франциск зі сторінок релігійного журналу La Civiltà cattolica заявив: "Корупція у Ватикані є. Але я спокійний. Якщо виникає проблема, то я пишу записку святому Йосипу і кладу її під статуетку, яка стоїть у мене в кімнаті. Це статуя сплячого святого Йосипа, так що тепер він спить на матраці із записок!

Неймовірно, але, за даними ряду джерел, у цьому ж дусі віщав "єретик". Вказуючи віруючим на "монастирські прибутки та нерухомість". Так що, не виключено, саме цей факт, а не "нескінченність Всесвіту", привів Бруно на багаття.

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