Youtube оголосив війну прихованій рекламі у дитячих відео

Youtube більше піклуватиметься про дітей

YouTube в листопаді почне демонетизувати деякі канали, призначені для дітей, якщо їхній контент неякісний, заохочує негативну поведінку чи ставлення або є дуже комерційним.

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Компанія раніше попереджала, що такий контент більше не матиме права на включення до спеціального додатку YouTube Kids, але з наступного місяця YouTube також почне застосовувати нові політики монетизації.

YouTube вперше оголосив про свої плани щодо посилення захисту неповнолітніх у серпні. У компанії обіцяли змінити налаштування для користувачів віком від 13 до 17 років, щоб сервіс нагадував про перерву та сон, а також перестав використовувати дані для націлення реклами.

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Перед цим низка груп захисту прав споживачів чинили тиск на YouTube і регулюючі органи, щоб вони заборонили подібні відео, що стирають кордони між контентом і рекламою, пише techcrunch.com.