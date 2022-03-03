Все одно літати нікуди: популярний сервіс бронювання авіаквитків пішов з Росії

Росіяни можуть забути про авіатранспорт / Фото: REUTERS
Sabre заявила, що робить "негайні кроки" для виключення "Аерофлоту" зі своєї глобальної системи дистрибуції.
Вона використовується туристичними агентствами, туристичними веб-сайтами та корпораціями по всьому світу для покупки, бронювання та обслуговування рейсів, повідомляє theverge.com.
Sabre також жертвує 1 мільйон доларів Польському Червоному Хресту на допомогу українським біженцям.
Раніше країни Євросоюзу, а також США та Канада заборонили російським літакам літати в їхньому повітряному просторі.
Тепер рейси російських авіакомпаній займатимуть значно більше часу, якщо взагалі вони літатимуть, адже виробники літаків також запровадили свої санкції.
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