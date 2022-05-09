Вперед, людство – космічний супутник GOES East сфотографував повідомлення від матері-Землі

Космічний супутник GOES East сфотографував повідомлення від матері-Землі зі словом "Go"

Метеосупутник GOES East, яким керує NOAA (Національне управління океанічних та атмосферних досліджень), недавно виявив біля узбережжя Чилі у Південній Америці хмарний малюнок. Все б нічого, але хмари на цьому фото утворили слово "GO": вчені жартують, що Земля явно намагається нам щось сказати .

Що це, чергова космічна "змова", адже раніше Nasa помітили біля Сонця НЛО , за що компанію звинуватили у приховуванні від людства важливої інформації про інопланетян.

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Супутники NOAA ніколи не відпочивають, вони пильно стежать за погодою на нашій планеті, – написали представники NOAA у Twitter, ділячись фотографією літери "G".

Вчені виявили почуття гумору і наклали на букву "G" зображення букв "T", "I" та "F", щоб воно читалося як "TGIF" (скорочення від "Слава Богу, сьогодні п'ятниця"). Тому що ця фотографія була зроблена саме минулої п'ятниці, 6 травня. Смішно, правда?

Вчені наклали на літеру "G" літери "T", "I" і "F" і вийшло "TGIF" (скорочення від "Слава Богу, сьогодні п'ятниця")

Потім вчені з NOAA знову написали повідомлення, якщо збільшити зображення, отримане за допомогою супутника GOES East, то хмари утворюють слово "GO", тобто "вперед". Це послання провести відпустку у Південній Америці? Чи нам усім піти і ненадовго дати спокій Землі?

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Насправді – жодне з них. Бачення відомих форм у хмарах або інших не пов'язаних об'єктах відоме, як парейдолія, коли людський мозок бачить знайомі візерунки у випадкових формах.

Так що повідомлення "GO" у хмарах Землі – це просто випадкова форма, викликана атмосферними умовами. Хоча весело думати, що Мати-Земля може час від часу намагатися спілкуватися з нами.

Також раніше ми писали, як у космосі вибухнув старий російський ракетний двигун , утворивши нову хмару сміття.

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А ще Ілон Маск придбав Twitter, переплативши сім мільярдів доларів.