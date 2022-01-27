Повстання термінаторів: робот-пилосос втік із готелю у Кембриджі

Пилосос сам втік із готелю у Кембриджі

Зазвичай пилососи наштовхуються на поріг біля входу та розвертаються назад, але цей вирішив подолати виступ і втекти надвір.

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У соцмережах одні користувачі хвалили робота за відчайдушне прагнення свободи, інші жартували, що він може тепер влаштуватися двірником у парку британського університету, пише ВВС.

Персонал сказав, що автомат може бути будь-де, адже він не зупинився біля входу в будинок і пішов у ніч.

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Деякі коментатори новини на це заявили, що це могло б бути початком повстання термінаторів, і робот, мабуть, шукає спосіб покинути країну.

"Якщо вони навчаться підкорювати сходи, як Далеки (раса прибульців із серіалу "Доктор Хто", яка прагне знищити все живе – прим. ред.) , нам кінець", – пожартував ще один користувач Twitter.

Але історія закінчилася без повстання машин: пилосос, що застряг у кущах поруч із готелем, знайшла наступного дня прибиральниця.

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Робітники запевнили, що тепер пристрій "щасливо сидить на полиці" з рештою команди роботів-пилососів.

Роботи-пилососи іноді губляться у просторі, коли відбуваються збої у завантажених у яких картах. Якщо ШІ це розуміє, він озвучує прохання повернути його на док-станцію.

Очевидно, у великому готелі втеча робота залишилася непоміченою. Також не можна виключати, що хтось жартома міг переналаштувати програму.

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