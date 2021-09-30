Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона повернули право літати в космос

/ Фото: The Verge

Федеральне управління цивільної авіації США завершило шеститижневе розслідування випробувального польоту суборбітального космічного літака VSS Unity компанії Virgin Galactic 11 липня.

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Це був четвертий космічний політ компанії і перша в історії подорож з повним екіпажем, в тому числі і засновником компанії мільярдером Річардом Бренсоном.

Суборбітальний корабель Unity з Річардом Бренсоном на борту готується до запуску. Фото: колаж "Сьогодні"

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Розслідування показало, що Unity дійсно відхилився від визначеного повітряного простору під час зниження, але компанія не змогла повідомити про відхилення належним чином.

Федеральне управління цивільної авіації зажадало, щоб Virgin Galactic внесла зміни в способи зв'язку з FAA під час польотів.

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Virgin Galactic також оновить свої розрахунки по розширенню захищеного повітряного простору на майбутніх рейсах, пише space.com.

Свій наступний тестовий політ Unity проведе не раніше середини жовтня. Очікується, що в суборбітальний простір будуть відправлені військовослужбовці італійських ВПС.

Проте, Virgin Galactic вже продає квитки на шестимісний VSS Unity по 450 000 доларів.

Головний конкурент компанії в індустрії суборбітального космічного туризму, Blue Origin Джеффа Безоса, не розголошує ціни на квитки.