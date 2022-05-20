Вау, земляни – до вчених через півстоліття дійшло, звідки інопланетяни подали нам сигнал

До вчених через півстоліття дійшло, звідки інопланетяни подали нам сигнал

Вчення визначили, звідки міг виходити інопланетний загадковий "Wow" сигнал , який ненадовго прозвучав у радіотелескопі ще у 1977 році. Із зірки, розташованої на відстані 1800 світлових років у сузір'ї Стрільця.

Поки вчені розшифровували сигнал, у Конгресі США вперше за 50 років показали відео із НЛО.

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Сигнал Wow! вважається найкращим радіосигналом-кандидатом SETI, який ми вловили за допомогою наших телескопів, – сказав Альберто Кабальєро, астроном-аматор.

За даними NASA, SETI, або пошук позаземного розуму, це область, яка прослуховує можливі повідомлення від потойбічних технологічних істот з середини 20-го століття. Відтоді дослідники неодноразово шукали наступні спостереження, що відбуваються з одного й того самого місця, але, згідно з історією Американського астрономічного товариства, вони виявилися порожніми.

Хто знає, може дійсно в сузір'ї Стрільця є позаземний розум

Хоча живі організми можуть існувати в різних середовищах навколо зірок, зовсім не схожих на наші, астроном вирішив зосередитися на сонцеподібних зірках, тому що "ми шукаємо життя таким, яким ми його знаємо". Враховуючи його результати, він вважає, що "може бути гарною ідеєю пошукати на зірках придатні для життя планети і навіть цивілізації".

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Виходить, дослідники, можливо, точно визначили джерело відомої передбачуваної трансляції прибульців, виявленої майже півстоліття тому. Хто знає, може справді у сузір'ї Стрільця є позаземний розум.

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