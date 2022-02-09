У зоні 51 виявили загадковий літальний апарат

У Зоні 51 виявився дивний літаючий апарат

Зона 51 часто є популярним вибором для пошуку ознак вивчення НЛО секретними службами США, але найчастіше на планеті активності немає.

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Однак нещодавно з'явився знімок, показує таємничий літаючий апарат, пише Express .

Поряд із загадковим об'єктом у полі зору знайшовся і ангар для нього. Загадковий літак не має помітної хвостової поверхні, яке вихлопні гази, ймовірно, простягаються назад.

Там вони змішуються з вигнутими задніми кромками крил, утворюючи щось на зразок задньої вершини.

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Спостерігачі вважають, що це може бути якийсь експериментальний тактичний реактивний літак збройних сил США.

Крім чуток про інопланетян, Зона 51 є суворо засекреченим об'єктом ВПС США, розташованим на випробувальному та навчальному полігоні в Неваді.

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