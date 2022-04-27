У Японії померла найстаріша людина світу: скільки їй було років

Кане Танака в 20 років і майже через століття / Фото: Wikipedia, REUTERS, Колаж: Сьогодні

У віці 119 років і 107 днів померла японка Кане Танака, яка була найстарішою людиною у світі. Танака народилася 2 січня 1903 року, а померла 19 квітня.

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Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, Танака стала найстарішою людиною у світі 30 січня 2019 року у віці 116 років та 28 днів. Вона утримувала титул протягом трьох років.

Японка двічі пережила рак і працювала у сімейному магазині до 103 років. Вона одружилася в 19 років і народила чотирьох дітей, а ще одна у неї була усиновлена. Останнім часом жінка часто хворіла та відвідувала лікарню.

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Після смерті Танаки Книга рекордів Гіннеса підтвердила, що найстарішою з людей, що нині живуть у світі, є Люсіль Рендон, також відома як сестра Андре з Франції, якій 118 років та 73 дні. Вона також є найстарішою людиною, яка пережила зараження COVID-19, пише Live Science.

Чому деякі люди живуть так довго

Вважається що тривалість життя людини залежить від генетики, навколишнього середовища та способу життя. Вчені вивчали довгожителів (людей, які дожили до 100 років) та "наддовгожителей" (людей, що дожили до 110 років і старше), щоб краще зрозуміти фактори, що сприяють збільшенню тривалості життя.

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Деякі вчені припускають, що фактори способу життя, у тому числі дієта та фізичні вправи, відіграють важливу роль у перші 80 років життя, після чого генетичні чинники стають дедалі важливішими для підтримки здоров'я людини в міру її старіння.

Генетичні варіанти, пов'язані зі збільшенням тривалості життя, включають варіанти в генах ABO, CDKN2B, APOE і SH2B3. Було виявлено, що ці варіанти частіше зустрічаються у довгожителів, ніж у людей із середньою тривалістю життя.