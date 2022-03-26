В Україні запустили фактчек-бот для відстеження фейкових новин

Ботом може скористатися будь-хто/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Telegram з'явився новий фактчек-бот "Перевірка". Він допоможе швидко розпізнати фейкові новини.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Деталі

Зазначають, що "Перевірка" є ботом-рятівником від фейкових новин, неперевіреної інформації, відвертої брехні та російської пропаганди. За допомогою нового бота можна розрізнити фейкові новини в соцмережах, у політиці, визначити фейкові новини російських засобів масової інформації, які спрямовані на боротьбу з Україною.

Щоб розпізнати фейк, необхідно надіслати боту інформацію, яку потрібно перевірити на справжність. Відправлене посилання відразу потрапляє до команди, яка вміє швидко перевіряти великі масиви інформації із застосуванням штучного інтелекту.

Після передачі новин відповідь надійде протягом декількох хвилин.

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Фейк окупантів

У Пологах Запорізької області російські окупанти намагаються обдурити місцевих жителів. Вони брешуть про те, нібито бійці ЗСУ, а не військові РФ, готуються обстрілювати українців.

Російські військові їздять містом і брешуть, що наші захисники завдадуть артилерійських ударів по мирним жителям та цивільній інфраструктурі.

"Окупанти об'їжджають квартали населеного пункту і попереджають про обстріли з боку ЗС України, які нібито готуються та будуть проведені найближчим часом", – заявили у Силах оборони.

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