У Росії відродять месенджери з минулого століття

В Росії відродять месенджери з минулого / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми писали, що в Росії створили аналог Instagram, просто поцупивши ідею сервісу. Також у РФ вирішили відродити месенджери ICQ та MyTeams.

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ICQ був створений ще наприкінці 90-х ізраїльською компанією, а особливою популярністю користувався в середині 2000-х, поки його не витіснили сучасні месенджери.

На хвилі популярності права на нього викупила американська компанія AOL, а з 2010 року месенджер належить VK. В 2020 році месенджером користувалися менше 500 тисяч росіян.

Але зараз у Росії йде тотальне блокування зарубіжних сервісів, які виступають проти політики Кремля. Інші компанії самі йдуть з РФ на знак протесту проти війни в Україні.

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MyTeams стане базою для нового месенджера від "ВКонтакте". Після ребрендингу його перейменували на VK Teams. Це буде альтернатива корпоративним месенджерам.

Раніше ми писали, що в Україні створили онлайн-гру для боротьби з Росією – можна атакувати ворога, не виходячи із дому.