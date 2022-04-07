У картах Google з'являться панорами зі зруйнованих міст України

Наслідки війни в Україні можна буде побачити на картах Google / Фото: скріншот

За допомогою Google карт можна подивитися вулиці у будь-якій точці світу або знайти незвичайне криваве озеро. Тепер до звичайних панорам додадуться страхітливі кадри наслідків російського вторгнення в Україну.

МВС України разом із експертами Google розпочали проект з оцифрування наслідків російського вторгнення у зруйнованих містах України.

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Мета проекту – фіксація завданих російськими окупантами руйнувань в українських містах та селах. Крім цього, новий проект допоможе постраждалим дистанційно оцінити шкоду їхньому майну.

Окремо створять сервіс для правоохоронців, які зможуть використовувати його як інформаційно-довідковий ресурс для координації своїх дій та додаткової фіксації стану речей у регіоні.

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Перші результати роботи будуть доступні вже наступного тижня. Оцифровувати Україну почнуть із багатостраждального Ірпіня.