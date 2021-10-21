В Google Maps знайшли "чорну діру" посеред океану

На Google Maps знайшли "чорну діру"

Знімок швидко набрав популярність в Мережі. Користувачі почали висувати різні фантастичні теорії виникнення аномалії, стверджуючи, що Google навмисно піддав острів цензурі.

Одні вважали це "закритою Зоною 51", де досліджують НЛО або проводять інші експерименти, інші жартома заявляли, що це острів з популярного серіалу "Загублені".

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Незважаючи на те, що в Мережі спочатку з'явилася лише невелике фото острова, користувачі швидко вирахували його координати.

Чорною дірою "виявився незаселений острів Восток посеред Тихого океану, який є частиною островів Лайн, що належать Республіці Кірібаті.

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Чому ж він чорний? Ще одна теорія говорить, що ефект "чорної діри" виник через густі зарості всередині острова. Але істину ми, мабуть, не дізнаємося ніколи, пише theswaddle.com.

Раніше жінка знайшла острів у формі чоловічого статевого органу. 50-річна Джолін Вултаджо зробила це відкриття зовсім випадково.