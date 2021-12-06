Унікальна галактика: Hubble показав зоряний вир у сузір'ї Тукан

Hubble та художники створили унікальний кольоровий знімок спіральної галактики

Зображення було оброблено за допомогою чотирьох різних фільтрів Hubble, і на фото видно характерну структуру спіральних галактик – рукави, що закручуються, проти годинникової стрілки.

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Об'єкт NGC 7329 відкрив британський астроном Джон Гершель, який вперше спостерігав за галактикою 20 липня 1835 року. Європейське космічне агентство .

Кожен із фільтрів Hubble охоплює різні області світлового спектру, від ультрафіолетового до оптичного та інфрачервоного, але спочатку фото виходять монохромними.

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Пізніше художники розбираються, який колір більше підходить конкретному фільтру, та розфарбовують отримані фото.

Нарешті, зображення, зняті за допомогою різних фільтрів, складаються разом, і ми отримуємо яскраве зображення далекої галактики.

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Нагадаємо, раніше телескоп NASA сфотографував надмасивне скупчення галактик.